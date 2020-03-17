  • 21°C
香港時間 : 2020317日 (二) 14:37
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

IFC city’super 曾有新型冠狀病毒病人到訪　即日起停業至3月19日

商業 12:43 2020/03/17

分享：

city'super IFC店內所有已開封或經過處理的食物已全部即時銷毀。（資料圖片）

超級市場city’super表示，一名於3月15日確診新型冠狀病毒病人曾到訪其位於中環國際金融中心（IFC）的超市city’super 。city’super表示關注事件，有關店鋪已於3月17日暫時停止營業，直至徹底清潔消毒完成後將於3月19日重開。

city’super表示，收到衞生防護中心通知，一名於 3 月 15 日確診新型冠狀病毒的病人曾到訪 city’super 國際金融中心商場店。為保障員工及顧客之健康及安全，city’super得悉有關消息後已即時安排專業清潔公司徹底清潔消毒全店，包括員工休息室、倉庫、收銀處及排隊列、所有產品及陳列櫃等等。同時，店內所有已開封或經過處理的食物已全部即時銷毀。

city’super 國際金融中心商場店之所有營運員工暫時未有出現任何病徵，公司會密切留意其健康狀況，適時向有關部門作出通報及相應安排。

有關店鋪已於 3 月 17 日暫時停止營業，直至徹底清潔消毒完成後將於 3 月 19 日重開。與此同時，city’super會監察每日最新狀況，以便作出適當營運安排。

鑑於全球新型冠狀病毒疫情，自 1 月 26 日起，全線店鋪已採取以下措施，齊心抗疫。

  • 所有員工每日上班前必須量度體溫
  • 所有員工於工作期間必須佩戴口罩
  • 經常使用酒精搓手液清潔雙手及勤洗手
  • 全店加強店內清潔及消毒
中環 超市 疫情 商場

上一篇文章

【新冠肺炎】旅行社料最快旅遊市道年底復甦　惟恐屆時已倒閉

下一篇文章

【新冠肺炎】港向全球發紅色外遊警示　縱橫遊取消所有旅行團至4月中
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港
【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港
【新冠肺炎】活性碳口罩也可防疫　關鍵在於一種物料
【新冠肺炎】活性碳口罩也可防疫　關鍵在於一種物料