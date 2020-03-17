IFC city’super 曾有新型冠狀病毒病人到訪　即日起停業至3月19日

▲ city'super IFC店內所有已開封或經過處理的食物已全部即時銷毀。（資料圖片）

超級市場city’super表示，一名於3月15日確診新型冠狀病毒病人曾到訪其位於中環國際金融中心（IFC）的超市city’super 。city’super表示關注事件，有關店鋪已於3月17日暫時停止營業，直至徹底清潔消毒完成後將於3月19日重開。

city’super表示，收到衞生防護中心通知，一名於 3 月 15 日確診新型冠狀病毒的病人曾到訪 city’super 國際金融中心商場店。為保障員工及顧客之健康及安全，city’super得悉有關消息後已即時安排專業清潔公司徹底清潔消毒全店，包括員工休息室、倉庫、收銀處及排隊列、所有產品及陳列櫃等等。同時，店內所有已開封或經過處理的食物已全部即時銷毀。

city’super 國際金融中心商場店之所有營運員工暫時未有出現任何病徵，公司會密切留意其健康狀況，適時向有關部門作出通報及相應安排。

有關店鋪已於 3 月 17 日暫時停止營業，直至徹底清潔消毒完成後將於 3 月 19 日重開。與此同時，city’super會監察每日最新狀況，以便作出適當營運安排。

鑑於全球新型冠狀病毒疫情，自 1 月 26 日起，全線店鋪已採取以下措施，齊心抗疫。