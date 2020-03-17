【美國疫情】特朗普公布指引 籲生病者閉關勿外出

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐美國，商店爆搶購潮，舉國人心惶惶之際，總統特朗普（Donald Trump）公布兩頁防疫指引，教導國民如何應對疫情，包括生病人士在家閉關，不要外出，所有美國人避免10人以上的聚會及到餐廳用膳等。

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特朗普過去多次淡化疫情，將新冠肺炎與流感相提並論，但亦漸漸接受現實，在Twitter公布兩頁指引，當中建議頗為嚴厲，包括要求只有輕微病徵的人士留在家中，並要求長者或長期病患者留家及避開人群。

指引建議美國人減少超過10人的社交聚會，不要到餐廳用膳，改買外賣或使用送餐服務，以及不要去旅行、購物等。指引特別指出，抵抗力較強的年輕人或健康人士，亦不能掉以輕心，隨意活動，否則會影響身邊的人。

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指引標題寫明是總統新冠病毒指引（President's Coronavirus Guidelines），強調是特朗普予民眾的建議，當中資訊談不上有何新意，且非強制性，但字裡行間展示出對新冠肺炎的警覺性，一改特朗普過去對病毒的輕視態度。

特朗普在白宮記者會談及疫情時，措辭慎重，稱國家正面對「看不見的敵人」（an invisible enemy），坦言疫情或持續至7月至8月，令美國經濟陷入衰退。他稱沒有一個國家的疫情受控，但強調若美國人防疫做得漂亮（do a really good job），馬上行動，可阻止死亡人數上升。

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