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【新冠肺炎】旅行社料最快旅遊市道年底復甦　惟恐屆時已倒閉

商業 13:27 2020/03/17

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康瀛旅遊負責人袁志豪直斥旅遊業議會袖手旁觀，仍不撥出香港旅遊業議會儲備基金，解燃眉之急。（資料圖片）

新冠肺炎疫情迅速加劇，港人熱門旅遊地點無一倖免。加上香港向全球各地發出紅色外遊警示，本地出境旅遊恐進一步陷入冰封。有經營自由行套票的本地旅行社估計，疫情至少維持至9月，屆時很可能已結業。

【新冠肺炎】港向全球發紅色外遊警示　縱橫遊取消所有旅行團至4月中

康瀛旅遊負責人袁志豪透露，自農曆新年起，旅行社已近乎零生意。目前日常營運只為旅客進行改票、退票等工作，有50至60名旅客已取消出發。他又指：「即使航空公司退回訂金，但亦無意思，之前為旅客預定套票等工夫等同白做。」

疫情後2至3個月才重新旅遊
面對疫症繼續肆虐，袁志豪估算疫情最快要到9月份才告一段落。不過，是次的疫情風波橫跨復活節、暑假兩大旅行旺季，致旅行社承受極大經營壓力。他坦言：「恐怕屆時已結業的機率都頗高。」袁續指，即使疫情完結，港人出外旅遊的意欲最快也要2至3個月才重新浮現，「特別是日本、韓國等疫情嚴重的熱門旅遊國家，消費者要時間重建旅遊信心。」

【新冠肺炎】旅發局增4億撥款　姚思榮：宜先側重內銷

旅行社無法自救，袁志豪承認現時只能苦等疫情過去。他又斥責旅遊業議會袖手旁觀，仍不撥出香港旅遊業議會儲備基金，讓旅行社解燃眉之急。 「目前是緊急情況，旅議會毫無反應，難道大額儲備基金留予幹事『慢慢搣』？」

記者：葉泳珊

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