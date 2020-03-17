911來最慘 封關重創航空公司 客機整齊曬太陽

▲ 【新冠肺炎疫情】歐盟封關 多地封城鎖國 航空業911以來最慘 客機排排曬太陽

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情嚴峻，歐美實施封城、鎖國措施抗疫，航空業蒙受自911恐襲以來，最大的打撃。歐洲的波羅的海航空、LOT波蘭航空、公務航空和北歐航空是首批宣布停運的航空公司。

北歐航空臨時裁員90% 1萬人受影響

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全面停運：

公務航空（La Compagnie；法國）

波羅的海航空（Air Baltic；拉脫維亞）

皇家約旦航空（Royal Jordanian）

奧地利航空 （Austrian Airlines）

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▲ 奧地利航空全面停運。

▲ 歐洲的北歐航空屬首批宣布停運的航空公司。

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主要/大部分航線停運：

北歐航空（SAS Scandinavian Airlines）

LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）

歐洲之翼（Eurowings）

多洛米蒂航空（Air Dolomiti）

捷克航空（Czech Airlines）

荷蘭皇家航空（KLM）

愛爾蘭航空（Aer Lingus）

法國航空（Air France）：最多削90%航運力

芬蘭航空（Finnair）：4月起削90%航運力

維珍航空（Virgin Atlantic）：4月85%航線停運；行政總裁減薪並放2個月無薪假

挪威航空（Norwegian Air）：85%航線停運

瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）：80%短途線停運，90%長航線停運

布魯塞爾航空（Brussels Airlines）：80%短途線停運，90%長途線停運

瑞安航空（Ryanair）：未來幾個月削80%航運力，有可能全面停運

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）：國際航班停運

紐西蘭航空（Air New Zealand）：85%長途線停運

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▲ 英國航空削75%航運力。

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削75%航運力：

英國航空（British Airways）

西班牙國家航空（Iberia）

伏林航空（Vueling）

水平航空（LEVEL）

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▲ 韓亞航空（Asiana Airlines）縮減航班。