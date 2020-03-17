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911來最慘 封關重創航空公司 客機整齊曬太陽

環球社會熱點 14:16 2020/03/17

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【新冠肺炎疫情】歐盟封關 多地封城鎖國 航空業911以來最慘 客機排排曬太陽

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情嚴峻，歐美實施封城、鎖國措施抗疫，航空業蒙受自911恐襲以來，最大的打撃。歐洲的波羅的海航空、LOT波蘭航空、公務航空和北歐航空是首批宣布停運的航空公司。

北歐航空臨時裁員90% 1萬人受影響

【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日 法國搶閘宣佈

全面停運：

  • 公務航空（La Compagnie；法國）
  • 波羅的海航空（Air Baltic；拉脫維亞）
  • 皇家約旦航空（Royal Jordanian）
  • 奧地利航空 （Austrian Airlines）

「返中國比留歐美更安全」美媒：中國成疫情避風港

奧地利航空全面停運。

歐洲的北歐航空屬首批宣布停運的航空公司。

英國1500確診 約翰遜仍堅拒停課

新加坡批評 英國已放棄圍堵新冠肺炎

主要/大部分航線停運：

  • 北歐航空（SAS Scandinavian Airlines）
  • LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）
  • 歐洲之翼（Eurowings）
  • 多洛米蒂航空（Air Dolomiti）
  • 捷克航空（Czech Airlines）
  • 荷蘭皇家航空（KLM）
  • 愛爾蘭航空（Aer Lingus）
  • 法國航空（Air France）：最多削90%航運力
  • 芬蘭航空（Finnair）：4月起削90%航運力
  • 維珍航空（Virgin Atlantic）：4月85%航線停運；行政總裁減薪並放2個月無薪假
  • 挪威航空（Norwegian Air）：85%航線停運
  • 瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）：80%短途線停運，90%長航線停運
  • 布魯塞爾航空（Brussels Airlines）：80%短途線停運，90%長途線停運
  • 瑞安航空（Ryanair）：未來幾個月削80%航運力，有可能全面停運
  • 烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）：國際航班停運
  • 紐西蘭航空（Air New Zealand）：85%長途線停運

美國全民派1000美元？議員學者力倡

【美國疫情分佈】紐約確診迫近1000 特朗普：天佑美國！

漢莎航空（Lufthansa）集團多間航空公司大削航運力。

英國航空削75%航運力。

特朗普首認 美國可能經濟衰退

【加拿大疫情分佈】80%省份失守 全國逾400確診

削75%航運力：

  • 英國航空（British Airways）
  • 西班牙國家航空（Iberia）
  • 伏林航空（Vueling）
  • 水平航空（LEVEL）

權力遊戲演員確診 IG透露有感冒症狀

馬來西亞「鎖國」禁止旅客入境至月底

更多圖片：

全球多國實施入境限制，香港作為交通樞紐之一，也大受影響。國泰航空公布，國泰連港龍航空料4、5月齊削9成航運力。

韓亞航空（Asiana Airlines）縮減航班。

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