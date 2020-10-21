【國泰裁員】航空業911來最慘 大裁員下客機整齊曬太陽

國泰航空落實裁員計劃，國泰港龍航空走進歷史。受新冠肺炎打擊的不僅國泰，全球多國實施封城措施抗疫，航空業蒙受自911恐襲以來，最大的打撃。歐美很多航空公司年初時，已開始大削航力、裁員，甚至停運。歐洲的波羅的海航空、LOT波蘭航空、公務航空和北歐航空是疫情首批宣布停運的航空公司。
回顧外電的報道，見到有不少客機整齊地排列在機場曬太陽：
全球爆疫初期，不少航空公司3月的時候，已選擇全面停運：
- 公務航空（La Compagnie；法國）
- 波羅的海航空（Air Baltic；拉脫維亞）
- 皇家約旦航空（Royal Jordanian）
- 奧地利航空 （Austrian Airlines）
北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響【下一頁】
當時還有很多公司削減主要/大部分航線：
- 北歐航空（SAS Scandinavian Airlines）
- LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）
- 歐洲之翼（Eurowings）
- 多洛米蒂航空（Air Dolomiti）
- 捷克航空（Czech Airlines）
- 荷蘭皇家航空（KLM）
- 愛爾蘭航空（Aer Lingus）
- 法國航空（Air France）：最多削90%航運力
- 芬蘭航空（Finnair）：4月起削90%航運力
- 維珍航空（Virgin Atlantic）：4月85%航線停運；行政總裁減薪並放2個月無薪假
- 挪威航空（Norwegian Air）：85%航線停運
- 瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）：80%短途線停運，90%長航線停運
- 布魯塞爾航空（Brussels Airlines）：80%短途線停運，90%長途線停運
- 瑞安航空（Ryanair）：未來幾個月削80%航運力，有可能全面停運
- 烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）：國際航班停運
- 紐西蘭航空（Air New Zealand）：85%長途線停運