【國泰裁員】航空業911來最慘 大裁員下客機整齊曬太陽

▲ 【新冠肺炎疫情】歐盟封關 多地封城鎖國 航空業911以來最慘 客機排排曬太陽

國泰航空落實裁員計劃，國泰港龍航空走進歷史。受新冠肺炎打擊的不僅國泰，全球多國實施封城措施抗疫，航空業蒙受自911恐襲以來，最大的打撃。歐美很多航空公司年初時，已開始大削航力、裁員，甚至停運。歐洲的波羅的海航空、LOT波蘭航空、公務航空和北歐航空是疫情首批宣布停運的航空公司。

回顧外電的報道，見到有不少客機整齊地排列在機場曬太陽：

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全球爆疫初期，不少航空公司3月的時候，已選擇全面停運：

公務航空（La Compagnie；法國）

波羅的海航空（Air Baltic；拉脫維亞）

皇家約旦航空（Royal Jordanian）

奧地利航空 （Austrian Airlines）

北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響【下一頁】

當時還有很多公司削減主要/大部分航線：