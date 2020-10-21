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【國泰裁員】航空業911來最慘 大裁員下客機整齊曬太陽

環球社會熱點 11:06 2020/10/21

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【新冠肺炎疫情】歐盟封關 多地封城鎖國 航空業911以來最慘 客機排排曬太陽

國泰航空落實裁員計劃，國泰港龍航空走進歷史。受新冠肺炎打擊的不僅國泰，全球多國實施封城措施抗疫，航空業蒙受自911恐襲以來，最大的打撃。歐美很多航空公司年初時，已開始大削航力、裁員，甚至停運。歐洲的波羅的海航空、LOT波蘭航空、公務航空和北歐航空是疫情首批宣布停運的航空公司。

回顧外電的報道，見到有不少客機整齊地排列在機場曬太陽：

    點擊圖片放大
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全球爆疫初期，不少航空公司3月的時候，已選擇全面停運：

  • 公務航空（La Compagnie；法國）
  • 波羅的海航空（Air Baltic；拉脫維亞）
  • 皇家約旦航空（Royal Jordanian）
  • 奧地利航空 （Austrian Airlines）

北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響【下一頁】

當時還有很多公司削減主要/大部分航線：

  • 北歐航空（SAS Scandinavian Airlines）
  • LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）
  • 歐洲之翼（Eurowings）
  • 多洛米蒂航空（Air Dolomiti）
  • 捷克航空（Czech Airlines）
  • 荷蘭皇家航空（KLM）
  • 愛爾蘭航空（Aer Lingus）
  • 法國航空（Air France）：最多削90%航運力
  • 芬蘭航空（Finnair）：4月起削90%航運力
  • 維珍航空（Virgin Atlantic）：4月85%航線停運；行政總裁減薪並放2個月無薪假
  • 挪威航空（Norwegian Air）：85%航線停運
  • 瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）：80%短途線停運，90%長航線停運
  • 布魯塞爾航空（Brussels Airlines）：80%短途線停運，90%長途線停運
  • 瑞安航空（Ryanair）：未來幾個月削80%航運力，有可能全面停運
  • 烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）：國際航班停運
  • 紐西蘭航空（Air New Zealand）：85%長途線停運

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