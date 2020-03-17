瑞銀：內銀淨息差資產質素受壓 較看好國有內銀

▲ 瑞銀料內銀淨息差及資產質素均會受壓

瑞銀投資研究部大中華金融行業研究主管顏湄之認為，今年內銀有比較大壓力，淨息差及資產質素均會受壓。她較看好大型國有銀行，因其緩衝空間較大，而且派息率相對高，但區域性銀行及零售業務較多的銀行則會受累於短期中小企經營受影響，以及失業率上升。

顏湄之解釋，貸款定價基準今年要轉換成貸款市場報價利率（LPR），加上疫情後銀行要加強支持實體經濟，惟市場利率下行，對銀行淨息壓構成壓力。她估計，今年中期借貸便利（MLF）會下調 20個基點，而LPR則下調40個基點，並會繼續降準。不過，另一方面，她相信內地有機會下調存款基準利率，如果做法落實，將有助支持內銀淨息差。

她續指，首季貸款需求較弱，消費貸款短期內受較大影響，惟相信之後可反彈，她亦預期政府會推動更多項目對沖經濟下行；現時暫未見銀行調整全年貸款增長目標。

瑞銀早前下調今年中國GDP增長至4.8%，明年則為6.2%。顏湄之料隨著中國GDP增長放緩，加上疫情衝擊，將令今後兩年內銀不良資產情況轉差；如不良資產生成中有7成於今年曝露，料將使內銀不良資產規模在今年增加約3.4萬億元人民幣，不良貸款率上升至2.01%，撥備覆蓋率則由180%下降至157%。

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