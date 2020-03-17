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361度去年多賺4成 末期息1.5仙

金融經濟 13:17 2020/03/17

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361度去年純利增長4成。

361度 （01361） 公布，截至2019年底止年度業績，純利按年升42.4%至4.3億元（人民幣.下同）；每股盈利20.9分。361度擬派末期息1.5仙，連同中期息及特別股息，全年派息10.8港仙。

相關文章︰361度︰除湖北外零售店月底前恢復營運 疫情對上半年財務表現造成影響

【低息環境】361度贖回1.6億優先債　有可能進一步回購

361度去年收入增逾8%

集團收入按年增長8.6%至56.3億。其中，童裝業務及分類為鞋底銷售的業務分別貢獻總收益的17.7% 及1.5%。餘下的80.8%收益主要由361度核心品牌產品、361度國際及電子商務業務所貢獻。

集團採用的分銷業務模式維持不變。一級獨家分銷商於各自專屬分銷地區分銷361度品牌旗下產品。經集團零售渠道管理部門批准，分銷商可選擇自行開設門店，亦可選擇將361度核心品牌旗下產品分銷予第二級的授權零售商。

展望2020年，集團認為儘管受新型冠狀病毒肺炎突發疫情影響，短期內中國體育消費需求承壓，但長期來看，疫情消退後民眾參與體育鍛煉的需求有望增強，體育產業長期向好的趨勢沒有改變。

相關文章︰361度去年第四季主品牌錄低單位數增長

【異動股】361度更換核數師　股價早段曾暴跌逾38%

香港股票 361度（01361） 零售 品牌 銷售 中國 疫情
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