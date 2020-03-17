  • 21°C
香港時間 : 2020317日 (二) 14:37
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 MBV、C-LINK未足額（不斷更新）

金融經濟 13:15 2020/03/17

分享：

現時有2股可供認購，當中MBV及C-LINK公開發售部分孖展均未足額（資料圖片）

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957）  今日次日招股，綜合7間券商數據，暫錄得440萬元孖展額，相當於公開發售部分1382萬元的32%，當中利弗莫爾、尊嘉證券分別錄得168萬及100萬元孖展。

另外，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 今起招股，暫錄得101萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的7%。

新股孖展表：

股份 業務 孖展（元） 孖展認購倍數 一手入場費（元）/股數 截止認購日期 上市日期
MBV INTL （01957） 馬來西亞可印花服裝及禮品供應商 440萬 32% 2222.1/（2500股） 2020/03/19 2020/03/27
C-LINK SQ （01463） 馬來西亞企業軟件解決方案開發商 101萬 7% 2949.4/（4000股） 2020/03/20 2020/03/27

相關文章：【新股IPO】今日新股快訊 生興首掛升64% C-LINK今起招股（內附上市時間表）

相關文章：【新股IPO】馬來西亞企業C-LINK今起招股 一手入場費2949元（第二版）

相關文章：【新股IPO】生興首掛升1倍 九尊數字互娛微升0.7%

更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津

香港股票 集資 孖展 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）