【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 MBV、C-LINK未足額（不斷更新）
金融經濟 13:15 2020/03/17
馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 今日次日招股，綜合7間券商數據，暫錄得440萬元孖展額，相當於公開發售部分1382萬元的32%，當中利弗莫爾、尊嘉證券分別錄得168萬及100萬元孖展。
另外，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 今起招股，暫錄得101萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的7%。
新股孖展表：
|股份
|業務
|孖展（元）
|孖展認購倍數
|一手入場費（元）/股數
|截止認購日期
|上市日期
|MBV INTL （01957）
|馬來西亞可印花服裝及禮品供應商
|440萬
|32%
|2222.1/（2500股）
|2020/03/19
|2020/03/27
|C-LINK SQ （01463）
|馬來西亞企業軟件解決方案開發商
|101萬
|7%
|2949.4/（4000股）
|2020/03/20
|2020/03/27
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責任編輯：趙偉津