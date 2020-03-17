【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 MBV、C-LINK未足額（不斷更新）

▲ 現時有2股可供認購，當中MBV及C-LINK公開發售部分孖展均未足額（資料圖片）

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 今日次日招股，綜合7間券商數據，暫錄得440萬元孖展額，相當於公開發售部分1382萬元的32%，當中利弗莫爾、尊嘉證券分別錄得168萬及100萬元孖展。

另外，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 今起招股，暫錄得101萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的7%。

新股孖展表：

股份 業務 孖展（元） 孖展認購倍數 一手入場費（元）/股數 截止認購日期 上市日期 MBV INTL （01957） 馬來西亞可印花服裝及禮品供應商 440萬 32% 2222.1/（2500股） 2020/03/19 2020/03/27 C-LINK SQ （01463） 馬來西亞企業軟件解決方案開發商 101萬 7% 2949.4/（4000股） 2020/03/20 2020/03/27

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責任編輯：趙偉津