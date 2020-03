【英國疫情】約翰遜堅拒停課 升級控疫措施

▲ 英國首相約翰遜宣布升級應對新冠肺炎疫情措施,但仍堅持不停課。

英國的新冠肺炎疫情惡化,增至1543人確診,單日内急增逾百宗確診病例,更增至55人死亡。英國首相約翰遜(Boris Johnson)宣布升級應對新冠肺炎疫情措施,呼籲民眾在家工作,避免前往酒吧、餐廳及劇院,但仍堅持不停課。有教育界人士卻警告,學校於疫情爆發階段或出現人手短缺,無法如常開放學校。

約翰遜周一(16日)表示,倫敦的疫情正加速蔓延,建議民眾在家工作,不要前往酒吧、餐廳及劇院,同時保持社交距離。約翰遜更建議長者及健康狀況最嚴重的人士,應自我封閉14日,避免病毒侵襲。

但英國政府至今仍未正式宣布學校停課,約翰遜解釋指:

基於各種原因,我們認爲學校目前保持開放會較好,但我們也需要不斷進行評估。

(We think at the moment it’s much better if we can keep schools open, for all sorts of reasons, but we also accept it’s something we need to keep under review.)

英國首席科學顧問瓦倫斯(Patrick Vallance)則表示,政府會考慮停課等措施,但強調應在正確的時間及疫情階段,以正確方式完成。

隨著愛爾蘭等國家相繼宣布停課,英國卻憂慮停課將嚴重影響經濟,及導致醫護人員等重要控疫人員,因子女停課而無法工作,故一直未有宣布停課。

英國的兩個主要校長工會更警告指,隨著學校有更多的員工要自我隔離,教學職員的人數過少,學校難以維持正常開放。

英國政府於升級防疫措施後,向學校發指引,要求老師安排有咳嗽或發燒症狀的學生隔離,並通知家長接回家中。另外,政府亦要求學校定期清潔學生經常觸摸的物件、監督學生洗手最少20秒,及呼籲學生避免所有海外旅行。

