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【紅色旅遊警示】國泰曾跌3%　全球封城鎖國重創航空業

金融經濟 16:58 2020/03/17

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【紅色旅遊警示】國泰曾跌3%　全球封城鎖國重創航空業

新冠肺炎疫情威脅全球，港府今早再向中國、澳門及台灣以外國家發出紅色旅遊警示。多個國家為防止疫情蔓延，也採取封城、鎖國措施，航空公司勢雪上加霜，國泰 （00293） 曾跌3%，盤中低見8.79元，全日跌近2%，收8.88元。

相關文章：國泰連港龍2月單月蝕逾20億元　4月削九成運力

國泰昨日指，3月已宣布削減65%客運運力。各國政府陸續實施更多旅遊限制，最近期的更影響長途市場，包括歐洲、美國及西南太平洋等，預期旅遊需求將進一步下滑，集團計劃在4月份只會營運極少數的基本客運航班，運力減幅會多達9成。同為亞太區航空公司的澳航亦指出，正削減近乎所有的海外航班，以及逾半國內航班。澳航周二發聲明指出，至少到5月底前，國際運力將削減約90%。 國內運力將下降60%。

另外，外電引述消息人士報道，美國達美航空（Delta Air Lines）正商討籌集最多40億美元的新債務，而美國航空集團（American Airlines Group）正在討論數十億美元的新借貸，反映航空公司水緊。

外電報道，波音正尋求美國政府向飛機製造業，以至供應鏈上的配件商，提供短期財政援助，以應對新冠肺炎疫情打擊。

相關文章：全球多國實施入境限制　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）

【航空寒冬】空中巴士法國西班牙工廠停工4日

航空顧問機構：若各國政府不採聯合行動　大部分航空公司將倒閉

北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響

 

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