「返中國比留歐美更安全」美媒：中國成疫情避風港

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【英國疫情】約翰遜堅拒停課 升級控疫措施
新型冠狀病毒疫情在歐洲美國等地大爆發，中國疫情則有所受控，新增確診病例變成主要為外來個案。Apple因應疫情關閉全球各地店鋪2周之際，也宣佈重開中國分店。民眾數周前離開中國到歐美避開疫情，現時亦反而急於返回中國。美國傳媒形容，中國已成為新冠肺炎疫情的新避風港。
中國與西方現時情況與兩個月前逆轉。《華爾街日報》報道，22歲中國留學生Jennie Lan本周會離開英國，返回中國浙江老家，因為她知道中國現在更安全。
她稱，英國人防疫意識薄弱，對新冠病毒不以為意，沒有採取戴口罩等預防措施，而英國政府也未有好好控制疫情。
兩個月前，新冠肺炎在中國大爆發，浙江是疫情較嚴重省份。Jennie當時擔心父母，特意從英國買了500個口罩寄回老家。但到了數周前，中國與西方疫情發生巨大變化，Jennie父母都想她盡快回國，甚至有意把口罩寄回給她。
美籍華人牙醫Josh Liu在上海工作，他1月底曾到四川探親，深感中國疫情嚴重，於是與妻子決定臨時買機票飛回美國加州三藩市。
Josh抵達三藩市後，每周都在評估是否重返中國。轉捩點在上周終於到來，他和妻子認為，中國現在比美國更安全，而他在上海的牙醫診所亦快獲批可以重新營業。
美國截至周二（17日）有近4700宗新冠肺炎病例，加州佔近600宗，是為全美疫情第三嚴重州份；英國確診個案亦超過1500宗，比大部分歐洲大陸國家都多。