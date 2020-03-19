【7500】反向ETF7500做淡恒指成熱門　警剔波幅偏離　入市看清以下三點（第二版）

▲ 近日股市波動，不少投資者買入7500等槓桿反向ETF。

近日全球股市暴跌，不少投資者趁勢追入「7500」等反向產品（俗稱反向ETF），以做淡恒指。較為受投資者歡迎的，包括兩倍做淡恒指的FI二南方恒指（-2x） （07500） ，也有FI南方恒指（-1x） （07300） ，於近期疫市大跌市時成交火熱。

1. 複合效應須認識 長揸風險一定更高？

反向ETF 都是以期貨來複製大市反向倍數表現，即是以期指淡倉來建倉，槓反產品的發行商每日均會調整投資組合，確保產品提供單日固定的槓桿比率。

因此，當持有反向ETF產品超過1日，投資回報有很大機會偏離相關指數累計表現。

偏離不一定等於跑輸，反向ETF因為每日調整投資組合，都會出現複合效應，當大市連日大跌，有明顯單向走勢，令單向走勢更為明顯。理論上，在此情景下，投資者投資長揸槓桿反向ETF會跑贏指數的兩倍表現。

相反，當大市變得日升日跌的上落市格局，因為不同交易日倉位互相蠶食表現，不論正向或反向的槓桿ETF表現都會遜於相關指數累計回報兩倍的表現。

更詳細解說可留意港交所網站資料

用例子來說明，以3月19日早市價格計，7500 由3月至今累計升幅達47%，同期恒指跌18.5%，兩倍指數表現應為37%，但7500表現明顯超出，反映大市單向下挫時，反向ETF的複合效應利好之處。

2. 7500走勢未必跟足恒指

除了產品投資的特色影響表現，若投資者若有緊貼市況，就會發現7500或其他反向ETF的走勢，即日表現也非單純是負2倍恒指變化。下圖為周二（17日）上午收市後，恒指及7500的走勢。

由圖可見，恒指升幅為1.05%，但7500的跌幅為3.1%。若按此推算，7500的波幅實際上為恒指升幅的負3倍。因為反向ETF除了按照恒指走勢波動外，亦會受到市場供求及發行商手續費等因素影響。若投資者不夠貼市，亦有機會在該ETF炒高後接貴貨，影響回報。

此外，為確保反向產品的流通量，ETF產品本身亦會有莊家，以7500為例，其莊家包括雅柏資本管理（香港）有限公司、DRW Singapore Pte. Ltd、Flow Traders Hong Kong Limited、海通國際證券有限公司、聯合證券有限公司、IMC Asia Pacific Ltd、Optiver Trading Hong Kong Ltd。

3. 7500以外選擇 命名解碼

反向ETF面世以來，不同基金公司都有發行，投資者可從槓桿、反向ETF的命名知道其產品特色：

以「FI二華夏納一百 （07522） 」為例

「F 」為產品實際投資的產品，F代表期貨（Future），大多為相關指數的期貨。有少數槓反ETF 以「X」開頭，即是投資合成產品，而非期貨、實股等現貨

「I」為反向（Inverse），相反就有「L」即是正向槓桿（Leverage）

「二」即是以達到指數每日2倍表現為目標，若無數字即是1倍表現

「華夏」反映基金發行商

「納一百」反映相關指數，納斯達克100指數

投資者可以在港交所查考槓桿或反向ETF名單。

由於ETF類型產品都有流通量提供者，即使二手市場所見的成交額較低，仍會有莊家提供價格，不會出現股票乾升乾跌的現象。當然，即市成交愈多，反映交投活躍，買賣差價也會愈窄。

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