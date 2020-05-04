【7500】反向ETF7500做淡恒指再成熱門　警剔波幅偏離　入市看清以下三點（第二版）

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港股「五窮月」開首即補回假期跌幅，不少投資者趁勢追入FI二南方恆指 （07500） 等反向產品（俗稱反向ETF），以做淡恒指。恒指周一（4日）急跌近千點，7500即日急升8%。
在反向ETF當中，較為受投資者歡迎的，包括兩倍做淡恒指的FI二南方恒指（-2x） （07500） ，也有FI南方恒指（-1x） （07300） ，於近月疫市大跌市時成交都會急轉火熱。
與原油ETF 3175 類似，反向ETF絕大多數都以投資期貨來達至投資目標，當中有甚麼風險需要留意？
【原油ETF】3175今日收市後再轉倉 早市曾微升遠遠跑贏三桶油（第二版）
1. 複合效應須認識 長揸風險一定更高？
反向ETF 都是以期貨來複製大市反向倍數表現，即是以期指淡倉來建倉，槓反產品的發行商每日均會調整投資組合，確保產品提供單日固定的槓桿比率。
因此，當持有反向ETF產品超過1日，投資回報有很大機會偏離相關指數累計表現。
偏離不一定等於跑輸，反向ETF因為每日調整投資組合，都會出現複合效應，當大市連日大跌，有明顯單向走勢，令單向走勢更為明顯。理論上，在此情景下，投資者長揸槓桿反向ETF會跑贏指數的兩倍表現。
相反，當大市變得日升日跌的上落市格局，因為不同交易日倉位互相蠶食表現，不論正向或反向的槓桿ETF表現都會遜於相關指數累計回報兩倍的表現。
更詳細解說可留意港交所網站資料
用例子來說明，以3月初環球大跌市的情況為例，7500 由3月至19日累計升幅達47%，同期恒指跌18.5%，兩倍指數表現應為37%，但7500表現明顯超出，反映大市單向下挫時，反向ETF的複合效應利好之處。
2. 7500走勢未必跟足恒指
除了產品投資的特色影響表現，若投資者若有緊貼市況，就會發現7500或其他反向ETF的走勢，即日表現也非單純是負2倍恒指變化。下圖為3月中（17日）上午收市後，恒指及7500的走勢。
由圖可見，恒指升幅為1.05%，但7500的跌幅為3.1%。若按此推算，7500的波幅實際上為恒指升幅的負3倍。因為反向ETF除了按照恒指走勢波動外，亦會受到市場供求及發行商手續費等因素影響。若投資者不夠貼市，亦有機會在該ETF炒高後接貴貨，影響回報。
此外，為確保反向產品的流通量，ETF產品本身亦會有莊家，以7500為例，其莊家包括雅柏資本管理（香港）有限公司、DRW Singapore Pte. Ltd、Flow Traders Hong Kong Limited、海通國際證券有限公司、聯合證券有限公司、IMC Asia Pacific Ltd、Optiver Trading Hong Kong Ltd。
3. 7500以外選擇 命名解碼
反向ETF面世以來，不同基金公司都有發行，投資者可從槓桿、反向ETF的命名知道其產品特色：
以「FI二華夏納一百 （07522） 」為例
投資者可以在港交所查考槓桿或反向ETF名單。
由於ETF類型產品都有流通量提供者，即使二手市場所見的成交額較低，仍會有莊家提供價格，不會出現股票乾升乾跌的現象。當然，即市成交愈多，反映交投活躍，買賣差價也會愈窄。
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