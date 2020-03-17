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【7500】反向ETF 7500做淡恒指 警剔波幅偏離指數表現

金融經濟 13:42 2020/03/17

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近日股市波動，不少投資者買入7500等槓桿反向ETF。

近日全球股市暴跌，不少投資者趁勢追入「7500」等反向ETF產品，以做淡恒指。較為受投資者歡迎的，包括兩倍做淡恒指的ＦＩ二南方恒指(-2x) （07500） 及ＦＩ南方恒指(-1x) （07300）

7500走勢未必跟足恒指

不過，若投資者若有緊貼市況，就會發現7500或其他反向ETF的走勢，並非單純地以負2倍恒指變化作計算。下圖為周二（17日）上午收市後，恒指及7500的走勢。

由圖可見，恒指升幅為1.05%，但7500的跌幅為3.1%。若按此推算，7500的跌幅實際上為倍指升幅的負3倍。因為反向ETF除了按照恒指走勢波動外，亦會受到市場供求及發行商手續費等因素影響。若投資者不夠貼市，亦有機會在該ETF炒高後接貴貨，影響回報。

另外，值得注意的是，槓反產品的發行商，每日均會調整投資組合，確保產品提供單日固定的槓桿比率。不過，若持有反向ETF產品超過1日，投資回報有很大機會偏離相關指數累計表現。

此外，為確保反向產品的流通量，ETF產品本身亦會有莊家，以7500為例，其莊家包括雅柏資本管理(香港)有限公司、DRW Singapore Pte. Ltd、Flow Traders Hong Kong Limited、海通國際證券有限公司、聯合證券有限公司、IMC Asia Pacific Ltd、Optiver Trading Hong Kong Ltd。

相關文章︰反向ETF好賣　反向追綜納指兩倍變幅ETF升15%

港府擬減ETF市場莊家印花稅　證券業協會︰有助開拓ETF產品

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香港股票 ETF產品 恒生指數 恒指走勢 ETF 反向ETF

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