【新冠肺炎】Google姊妹公司Verily推病毒篩檢網站　問卷形式判斷患病

▲ Google母公司Alphabet旗下的Verily，目前正準備推出冠狀病毒檢測網站。

新型冠狀病毒在全球肆虐，多間科技巨頭開始實施及推出方案，協助應對新型冠狀病毒肺炎疫情。其中近日獲美國總統點名稱讚，Google母公司Alphabet旗下的Verily，目前正準備推出冠狀病毒檢測網站。該網站昨（16日）曾一度現身，但可惜不到24小時，就因「未完善」為由而下架，需推遲至本周末才正式登場。

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▲ Verily列明病毒篩檢網站的工作內容。（網站截圖）

是次由Google母公司Alphabet旗下的醫療技術公司Verily所研發的冠狀病毒檢測網站，主要為民眾判斷是否患上新冠肺炎。網站會提供一份問卷，用家需回答有關他們最近健康和旅行情況問題，再由系統評估該用家是否需前往檢測中心作檢驗，測試結果會在數天內發送給用戶。同時，若用家需檢測，亦可透過網站預約檢測時間和地點。Verily強調，有類似流感病毒症狀的人應尋求醫生幫助，而不是透過Verily的系統測試，系統只能評估狀況，但實際情況依然需要專業人士協助。

▲ 網站會提供一份問卷，用家需回答有關他們最近健康和旅行情況問題。（網站截圖）

值得注意的是，相關計劃目前只適用於美國居民且年滿18歲、能夠閱讀及說英文的人士，而且目前僅於三藩市灣區推出，日後將會擴展至其他地區。Verily亦強調，在過程中所收集的用戶數據如電話號碼及電郵地址，只會幫助政府以及衛生部門作「公共衛生之用」，不會對外洩露。

▲ 該檢測網站曾於昨（16日）開放給三藩市灣區市民試用，但可惜不到24小時，Verily就宣布已無法再安排更多預約。（網站截圖）

該檢測網站曾於昨（16日）開放給三藩市灣區市民試用，但可惜不到24小時，Verily就宣布已無法再安排更多預約。Google發言人向外媒The Verge透露，該公司希望花更多的時間來完善其網站功能，相信能在本周末前正式推出。

責任編輯：曾曉汶