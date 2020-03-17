疫情開拓新興產業長期發展空間

在疫情衝擊之下，中國新興產業的供給側短期承壓。但是，在疫情平息之後，得益於經濟形態和金融體系的演進，需求側和資金側的積極因素將漸次活躍，有望為中國新興產業開拓長期的發展空間。

從需求側來看，經濟形態迎來蝶變。居民消費升級向質量高度、市場深度、產品廣度的「三維」拓展將是長期趨勢，這一趨勢不會因短期疫情而扭轉，相反有望在疫情後強化，成為推動戰略性新興產業發展的中堅力量。其一，以居家辦公、綫上教育等「宅家經濟」的井噴為標誌，疫情期間中國經濟「被迫」衝破諸多路徑依賴，系統性地重塑了消費習慣和商業模式。在疫情平息後，新習慣和新模式仍將部分延續，從而以「綫上+綫下」的新零售、雲服務改造消費端，以物聯網、智能製造變革供給端，促使中國經濟開啟新形態。其二，疫情之後，無論是微觀層面居民生命健康追求的再增強，還是宏觀層面公共衛生系統的再升級，都將為在綫問診、健康管理、生物醫藥、精准化治療等大健康產業帶來穩健的需求增長。其三，本次疫情料將長遠地改變社會觀點，人本主義有望成為中國經濟高質量發展的重要內涵，從而為「三新經濟」提供廣闊的藍海，並賦予細分市場的深耕者以時代紅利。

從資金側來看，金融支持穩步優化。在本次疫情催化之下，中國金融體系對新興產業發展的支持穩步優化，發揮出三方面的正向效應。第一，信心效應：2月3日開市之後，中國金融市場雖然遭遇短期下挫，但是其後迅速回歸長期穩態。近期，隨着疫情向全球蔓延，國際市場急劇震盪，而中國市場則保持相對韌性。這表明在全球抗疫的下半場，國內外投資者對中國經濟的長期信心依然穩固。第二，引領效應：產業的基本面潛力與機構投資者的專業理性相輔相成，有望高效發揮金融體系的調節功能，引導更多資源流向新興產業。第三，渠道效應：以本次疫情為契機，中國利率水平加速下行，預計將進一步擠壓息差。受此驅動，中國金融體系料將加快降低對間接融資息差收入的依賴，更加主動地佈局多元化經營、豐富直接融資體系，從而更加適應新興產業的多樣化融資需求。這將與漸行漸近的創業板註冊制改革試點形成合力，進一步疏通中國新興產業的融資渠道。