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橋水達利奧：零息幾耗盡聯儲局火力　籲支持銀行、重債行業

金融經濟 12:32 2020/03/17

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達利奧(Ray Dalio）稱，零息政策和疫情走向令其相當擔心。

美國月內大舉減息1.5厘，圖穩定市場信心，惟昨晚道指急跌近3000點。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）在社交平台發文，對於美國零息政策和新型冠狀病毒疫情惡化，感到很憂慮，認為不少行業和企業都面對債務重組壓力。

Dalio指，當長期利率觸及0%底部，幾乎所有資產類別都會下跌，因為所有減息的利好效果都會消失，零息年代也反映所有央行利率刺激工具失效。

相關文章：美10年期債息驚見0.663厘　醞釀新一輪環球金融實驗

他續指，現時財政和貨幣政策決策人需要集中協助有償債壓力的行業，也要向銀行業提供流動性，讓銀行處理有關債務。Dalio稱，若處理不當，可以引起巨大政治和社會問題，「若我是（美國總統）特朗普，我會很慷慨和有同情心，尤其是現時疫情新聞不斷增加和惡化」。

Dalio又批評，歐洲央行過於緊縮，令經濟難應對將到期債務，日央行也因欠缺「火力」去放寬流動性，但日央行仍可以買債等方式。他稱許，中國在財政和貨幣政策同步出手，財政政策力度相當於GDP 1.2%，有更佳能力協調，採取最佳應對。

因應疫情惡化，Dalio旗下的旗艦基金Pure Alpha Fund II年內暫錄得兩成跌幅。

據跟蹤歐洲公司沽空信息的Breakout POINT顯示，橋水月初已大肆做空37間歐洲公司，按上周一收市價計，估計涉及金額逾105億歐元（約925億港元）。

相關文章：【全球大流行】對沖基金橋水做空37間歐企逾900億　料未涉滙豐

經濟 基金 減息 達里奧 對沖基金 冠狀病毒
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