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【英國疫情】新加坡批評 英國已放棄圍堵新冠肺炎

環球社會熱點 12:22 2020/03/17

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新加坡官員指，英國已放棄圍堵新冠肺炎，病例可能在未來幾周激增。

新冠肺炎疫情席捲歐洲，當中英國的確診個案已突破1500宗。然而，英至今防疫措施相對保守，英國學者早前指英方有意採取「群體免疫」策略，讓英國至少六成人口染病、產生抗體，言論惹各界學者非議。新加坡官員指，英國已放棄圍堵新冠肺炎，病例可能在未來幾周激增。

新加坡國家發展部長黃循財日前在新聞發布會上稱：「我們對英國和瑞士最大的顧慮，不僅是確診數量，而是這些國家已經放棄圍堵或限制這種病毒的任何措施。如果不採取任何遏制措施，我們估計這些國家的確診數量在未來幾天和幾周內將大大增加。」

隨著英國新冠疫情蔓延擴大，英國政府周一（3月16日）推出了新的抗疫措施，惟仍然與大規模防疫隔離措施有相當差距。英國首相約翰遜表示，民眾應該避免不必要的外出和與人接觸。

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英國最新推出的抗疫措施包括，所有人應該避免參加聚會、避免前往酒吧、夜總會和劇院等人群密集的場所，如果可行都應該居家辦公上班。如果任何家庭成員有持續性的咳嗽和發燒，所有家庭成員必須居家隔離14天。學校暫時不關閉。

不過，英國應對新冠肺炎的策略明顯不同於其他國家。重災區意大利上周已經實行全國封鎖。西班牙實行了部分封鎖。法國關閉影院、酒吧和餐館，最大限度地降低公眾活動。

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責任編輯：曾子龍
 

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