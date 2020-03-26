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【紅色旅遊警示】縱橫遊取消4月中至5月中日本團　永安、康泰及金怡取消全部旅行團至4月底（第五版）

金融經濟 23:32 2020/03/26

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行政長官林鄭月娥表示，今日內向全球各地發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外，呼籲市民不要外遊，不論是旅遊或是公幹。旅行社縱橫遊 （08069） 最新宣布，決定進一步取消4月16日至5月16日出發的所有日本旅行團，受影響旅客約150名。

縱橫遊解釋，留意有報道指日本政府擬宣布，暫時停止給予香港人免簽的措施延長至4月30日，因此決定取消4月中至5月中出發的所有日本團。受影響旅客可選擇免手續費退款或保留團費6個月。至於5月16日或之後出發的旅行團，縱橫遊指稍後會作安排。

縱橫遊3月17日率先宣布，決定取消即日起至4月15日期間出發的所有旅行團。

鑒於澳洲政府今日（19日）宣布禁止非澳洲公民及居民入境，縱橫遊宣布，即日起至5月31日，取消所有澳洲旅行團。5月出發共6個團，涉及100名顧客，所有旅客可免手續費退款或保留團費6個月。

永安、康泰及金怡假期取消4月底止所有旅行團

永安旅遊亦表示，決定取消即日至4月30日期間出發的全線旅行團。受影響顧客可考慮轉往其他稍後出發的旅行團、保留團費一年，或減除手續費後退回團費。永安表示，會盡快聯絡受影響團友，亦會繼續密切留意相關地區的最新情況，有需要時會調整安排。

金怡假期宣布，决定取消由即日至4月30日期間出發的全線旅行團。受影響顧客可轉往其他稍後出發旅行團，保留團費或訂金至2020年12月31日或之前出發團隊使用，或減除手續費後退回團費。金怡假期現已安排職員逐一聯絡各受影響之顧客 ，安排相關手續。

康泰旅行社宣布，決定取消5月1日之前出發的所有出境旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費或扣除手續費後退團。至於5月1日及以後出發的旅行團，康泰社會根據疫情發展及各地出入境政策再作安排。

康泰又指，周四（19日）起將會調整分行服務時間，銅鑼灣、九龍灣、旺角、荃灣及沙田分行每日辦公時間更改為早上10時半至下午7時半。其餘分行則暫停服務至另行通知。

（第二版新增永安；第三版新增金怡假期及康泰旅行社；第三版新增縱橫遊；第四版更新內容；第五版新增縱橫遊日本團內容）

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