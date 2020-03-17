【紅色旅遊警示】永安、康泰及金怡取消全部旅行團至4月底　縱橫遊暫取消至4月15日（第三版）

行政長官林鄭月娥表示，今日內向全球各地發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外，呼籲市民不要外遊，不論是旅遊或是公幹。 旅行社縱橫遊 （08069） 今日（17日）率先宣布，鑑於世衞宣佈疫情已在全球大流行及歐盟擬實施非必要旅遊入境限制30日，評估形勢後決定取消今天至4月15日期間出發的所有旅行團。至於4月16日或以後出發的上述旅行團，會於稍後再作安排。

縱橫遊指，由於公司早前已取消很多國家的團隊，受影響的客人不算很多，主要都是4月份出發的日本旅客。所有旅客可以免手續費退款或保留團費6個月。

永安、康泰及金怡假期取消4月底止所有旅行團

永安旅遊亦表示，決定取消即日至4月30日期間出發的全線旅行團。受影響顧客可考慮轉往其他稍後出發的旅行團、保留團費一年，或減除手續費後退回團費。永安表示，會盡快聯絡受影響團友，亦會繼續密切留意相關地區的最新情況，有需要時會調整安排。

金怡假期宣布，决定取消由即日至4月30日期間出發的全線旅行團。受影響顧客可轉往其他稍後出發旅行團，保留團費或訂金至2020年12月31日或之前出發團隊使用，或減除手續費後退回團費。金怡假期現已安排職員逐一聯絡各受影響之顧客 ，安排相關手續。

康泰旅行社宣布，決定取消5月1日之前出發的所有出境旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費或扣除手續費後退團。至於5月1日及以後出發的旅行團，康泰社會根據疫情發展及各地出入境政策再作安排。

康泰又指，周四（19日）起將會調整分行服務時間，銅鑼灣、九龍灣、旺角、荃灣及沙田分行每日辦公時間更改為早上10時半至下午7時半。其餘分行則暫停服務至另行通知。

（第二版新增永安；第三版新增金怡假期及康泰旅行社）

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