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【美國派錢？】全民派1000美元抗疫 國會議員經濟學者力倡

環球經濟金融 11:33 2020/03/17

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美國有國會議員及經濟學者提倡，全民派錢抗疫。

新型冠狀病毒肺炎疫情下，美國聯儲局短時間內接連緊急減息，惟減息主要針對資產價格，加上貨幣政策傳導生效需時，難解國民燃眉之急。美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）力倡全民派錢，每人派1000美元（約7800港元），多名經濟學者均支持派錢抗疫。

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美國白宮前經濟顧問委員會主席弗爾曼（Jason Furman）提出的派錢計劃，獲羅姆尼支持。羅姆尼發聲明，直言應對每名美國成年人派1000美元，指措施可助家庭及工人過眼前難關，增加消費。

弗爾曼較早前在《華爾街日報》撰文，更指若失業率升至5.5%或以上，明年應繼續派錢。不少經濟學者對建議反應正面，著名經濟學教科書作者、哈佛經濟學教授N. Gregory Mankiw亦稱，現在部分行業無法工作，業內人士十萬火急，派錢可解急難，亦令國民可安心留在家中。

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此外，保守派經濟學家斯特蘭（Michael R. Strain）及華盛頓智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute，AEI）學者戈特利布（Scott Gottlieb）亦支持派錢。

派錢倡議受注視，更因聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周日緊急減息後亦表明，局方手中工具無法觸及一般美國人及中小企，直言美國政府有需要採取針對性的財政政策，加深外界對派錢等措施的憧憬。

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