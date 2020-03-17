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特朗普：美國或經濟衰退 疫情後將錄龐大增長

環球社會熱點 11:32 2020/03/17

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新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）更表示，美國或因新冠肺炎疫情，在近11年以來首次陷入經濟衰退。但特朗普強調，經濟將於疫情過後錄得龐大增長。

馬來西亞「鎖國」 周三起禁止旅客入境至月底

【美國疫情】2名急症室醫生危殆 醫生工會籲做好預防措施

特朗普周一（16日）於白宮記者會上表示，由於新冠肺炎疫情下，美國各地企業都紛紛關閉以免疫情進一步擴散，美國經濟或陷入衰退。但他表示，他目前關注新冠肺炎疫情多於經濟。

特朗普又表示，新冠肺炎疫情或持續至8月，並阻礙今年夏季的經濟活動。但特朗普認爲股票市場及經濟都存在遭壓抑的龐大需求（a tremendous pent-up demand），一旦疫情結束，將會錄得龐大增長。

根據經濟學定義，如經濟連續兩個季度連續下降，就視爲步入經濟衰退。當經濟出現衰退，通常會同時出現裁員、減薪、消費者支出下降等情況。

疫情掀全球裁員潮 企業「悲報」一覽

【美國疫情】停課未必好事 2千萬學童依賴學校免費食物

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，全國各地的餐廳、酒吧和零售店業務暫時關閉或縮減營業時間，數百萬從事餐飲業、零售業、旅遊業的美國人面臨失業或縮減工時的困境。

研究機構IHS Markit首席美國經濟學家普拉肯（Joel Prakken）表示，預計美國於今年第二季將開始衰退，經濟下調的情況將持續到今年底。IHS更警告，美國失業率將由目前為50年最低點的3.5%大幅攀升至6%，並將阻礙經濟復甦。

為應對疫情造成的經濟損失，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指，如國會通過年底前減免薪酬稅議案，政府或向經濟注入最少8000億美元資金。

【美國減息】為何等不了本周議息：疫情殺得措手不及

【美國疫情】餐飲當災 紐約洛杉磯餐廳被迫關門只准外賣

責任編輯：鄭錦玲

特朗普：美國或經濟衰退 疫情後將錄龐大增長

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