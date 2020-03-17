【新股IPO】今日新股快訊 生興首掛升64% C-LINK今起招股（內附上市時間表）

生興首掛升64% 九尊數字互娛跌3%

2新股今日首掛1升1潛水，生興控股 （新上市編號：01472） 現升64%，報0.82元；九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 則跌1.3元。

生興控股昨於3大暗盤交易場升52%至60%，九尊數字互娛則跌5.9%至升2.2%。

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馬來西亞企業C-LINK今起招股 一手入場費2949元

馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 今起至周五（20日）公開招股，計劃發行2億股，每股招股價介乎0.63至0.73元，一手（4000股）入場費2949.4元，3月27日上市，中毅資本為獨家保薦人。

C-LINK SQ表示，相信在香港上市對集團有利，將有助提升企業形象及認可度、提供債務融資以外的另一種辦法、提高集團在馬來西亞及鄰國的市場知名度、吸引具有不同特點的投資者，例如私人及機構投資者，以及在香港上市是亞洲公司上市的首選。

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奇士達、建中建設今日收市後暗盤

新股智能車模製造商奇士達控股 （新上市編號：06918） 及新股建築服務提供商建中建設 （新上市編號：00589） 將於今日收市後，下午4時15分進行暗盤交易。

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馬來西亞企業MBV次日招股 尚未足額

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 將於周四（19日）截止公開招股，綜合多間券商數據顯示，合共錄得287萬元孖展額，相當於公開發售部分1382萬元的20%，尚未足額。

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港交所：將檢討海外公司來港上市制度及新股交收周期

香港交易所 （00388） 指，聯交所準備就多項議題徵詢市場意見，包括檢討上市發行人的購股權計劃制度，以及就檢討聯交所的紀律權力及制裁選項諮詢市場意見，同時將考慮要求發行人在網上展示文件，讓公眾有更多渠道查閱發行人的資料，提高透明度及便利投資者作出投資決定，亦會檢討如何優化新股價格發現程序及市場基建，例如新股交收周期，確保香港能保持競爭優勢。

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責任編輯：趙偉津