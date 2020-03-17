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【澳門第12宗】澳門要求中國以外入境客醫學觀察14日　濠賭股見逾3年低

金融經濟 09:49 2020/03/17

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澳門事隔一個多月，連續錄新冠肺炎確診個案，澳門政府再出重手防疫，加強「封關」措施。澳門社會文化司司長歐陽瑜昨（16日）表示，今日（17日）零時零分起，所有入境前14日曾到過中國（內地、香港、台灣、澳門）以外國家或地區的澳門居民、外僱及旅客，經本澳所有口岸入境時，都須按照衛生局的判斷和要求，在指定地點接受14天的醫學觀察。

澳門於昨日公布，有一名患者由曾訪葡萄牙並經香港回澳門，今日再公布，有一名西班牙籍男性，3月15日由西班牙出發，經莫斯科、北京轉機到澳門，16日抵達後被口岸人員發現發熱後，送院檢驗出感染新型肺炎，為當地第12宗個案。

濠賭股今早再創近年低位，金沙中國 （01928） 早市跌逾2%、銀河娛樂 （00027） 跌3%、澳博 （00880） 跌4.6%、永利澳門 （01128） 跌4%、美高梅中國 （02282） 跌2.7%，都是近3年低位。

澳門2月初一度暫停娛樂場開業15日，防範疫情，澳門昨表示，所有賭場需在3月20日開業。

不過，澳門最新措施雖然沒限制內地訪客，但內地早於1月底已暫停個人遊簽注，意味最新防疫措施實行後，澳門遊旅人流幾近冰封。

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香港股票 澳門博彩股 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 金沙中國有限公司（01928） 美高梅中國（02282） 銀河娛樂（00027） 出入境管制 澳門 新冠肺炎

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