【澳門封關】澳門凌晨起禁中國以外非澳門居民入境　濠賭股曾見3年低

▲ 澳門今晚凌晨起，禁止中國內地、香港和台灣以外地區的人士入境。

澳門事隔一個多月，連續錄新冠肺炎確診個案，澳門政府再出重手防疫，加強「封關」措施。

澳門特區政府今日（17日）中午更新，自3月18日零時起，將禁止除中國內地、香港、台灣地區居民及外地僱員身份認別證持有者以外的所有非本地居民進入澳門特別行政區。

澳門社會文化司司長歐陽瑜於昨日（16日）已表示，今日（17日）零時零分起，所有入境前14日曾到過中國（內地、香港、台灣、澳門）以外國家或地區的澳門居民、外僱及旅客，經本澳所有口岸入境時，都須按照衛生局的判斷和要求，在指定地點接受14天的醫學觀察。

濠賭股今早曾創逾3年低，金沙中國 （01928） 早市曾跌2%後，中午轉升0.5%；銀河娛樂 （00027） 仍跌1.7%、澳博 （00880） 跌3.9%、永利澳門 （01128） 跌3%、美高梅中國 （02282） 跌2.1%

澳門2月初一度暫停娛樂場開業15日，防範疫情，澳門昨表示，所有賭場需在3月20日開業。

不過，澳門最新措施雖然沒限制內地訪客，但內地早於1月底已暫停個人遊簽注，意味最新防疫措施實行後，澳門遊旅人流幾近冰封。

澳門周一公布，有一名患者由曾訪葡萄牙並經香港回澳門，今日再公布，有一名西班牙籍男性，3月15日由西班牙出發，經莫斯科、北京轉機到澳門，16日抵達後被口岸人員發現發熱後，送院檢驗出感染新型肺炎，為當地第12宗個案。

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