【新股IPO】馬來西亞企業C-LINK今起招股 一手入場費2949元（第二版）

▲ 馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ今起至周五公開招股，集團董事會主席兼行政總裁Ling Sheng Hwang指，在香港上市是亞洲公司上市的首選。（資料圖片）

馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 今起至周五（20日）公開招股，計劃發行2億股，每股招股價介乎0.63至0.73元，一手（4000股）入場費2949.4元，3月27日上市，中毅資本為獨家保薦人。

在港上市是亞洲公司上市的首選

C-LINK SQ於2000年創立，是一間總部設於馬來西亞的外判文件管理服務提供商及相關軟件應用程序及企業軟件解決方案開發商，服務包括提供文件管理服務及企業軟件解決方案。根據灼識諮詢報告，按自提供文件管理服務獲得的收益計，集團於2019年位列馬來西亞第2名。

管理層表示，相信在香港上市對集團有利，將有助提升企業形象及認可度、提供債務融資以外的另一種辦法、提高集團在馬來西亞及鄰國的市場知名度、吸引具有不同特點的投資者，例如私人及機構投資者，以及在香港上市是亞洲公司上市的首選。

截至去年9月底止9個月，C-LINK SQ錄得收入5426.6萬令吉特，按年增10.9%，公司擁有人應佔溢利為930.7萬令吉特，按年增27.3%，主要由於毛利率按年增4.4個百分點至40.9%。集團董事會主席兼行政總裁Ling Sheng Hwang解釋，期內高利潤率的業務如編程及用戶驗收測試等佔比增加，從而提高毛利水平，相信未來將可維持穩定增長。

庫存充足 疫情未對營運造成重大影響

新冠肺炎疫情蔓延全球，Ling Sheng Hwang指，集團僅於馬來西亞及新加坡開展業務，客戶亦主要位於馬來西亞，僅有兩個客戶位於新加坡，而馬來西亞的已知病例數量有限，加上因業務的性質，毋須與客戶面對面地開展業務或服務，因此集團的營運並未受到重大影響。

他續稱，並無經歷任何項目暫停或取消，現時的紙張及信封庫存以及將於今年3月到達的訂單，預計將滿足直至今年4月的需求，至於碳粉及零件庫存以及將於今年3月到達的訂單，預計將滿足直至今年9月的需求；此外，集團的紙張及信封供應商亦已確認，其可用庫存可滿足集團額外六個月的需求。

是次集資所得款項的76.7%將用於為數據託管建設一個新數據中心，以就擴展外判文件管理服務，及企業軟件解決方案升級資訊科技基礎設施、6.8%，將用於加強技術運營支持系統、5.1%，將用於擴大軟件開發團隊，以於Streamline Suite及前端解決方案內開發新應用程序、3.6%將用於加快營銷及銷售以觸及新客戶，以及7.8% 用於潛在戰略收購及商機。

（第二版更新管理層回答）

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責任編輯：趙偉津