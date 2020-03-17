▲ 黑期最新跌約750點 道指期貨升260點（不斷更新）

聯儲局突然大幅減息1厘，反惹市場恐慌，加上憂慮美國經濟可能因新冠肺炎疫情走向衰退，美股暴瀉，道指瀉2997點創自87年股災以來最大單日跌幅。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開近750點。

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【08：35】亞股早段下挫，日經225指數跌435點或2.6%，報16566點；南韓KOSPI指數跌3.8%，報1649點。

【08：34】滙豐 （00005） ADR折合報43.71元，跌0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報326.66元，跌4.4%。

【08：28】黑期最新跌約750點，報22164點；美股期貨方面，道指期貨升260點，報20521點。

【08：22】今日共有2隻新股公布招股結果，建築服務提供商建中建設 （00589） 每股定價1.65元，超額認購58.04倍，1手籤率60%，抽10手（20000股）穩獲1手。

另一新股智能車模製造商奇士達控股 （06918） 每股定價1.38元，超額認購19.4倍，1手籤率50.01%。

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【新股IPO】奇士達超額認購19.4倍 1手籤率50.01%

【08：07】中國海升果汁 （00359） 公布，預期去年度由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損不少於1億元人民幣，相對2018年度錄得公司擁有人應佔溢利約為7970萬元人民幣。

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 中國海升果汁盈轉虧蝕至少1億人幣

【07：55】騰訊 （00700） 的騰訊音樂公布業績，騰訊音樂第4季扭虧為盈，歸屬於公司股東凈利潤為10.4億元人民幣，去年同期蝕8.76億元人民幣，表現勝市場預期。

騰訊音樂第4季扭虧為盈 賺10.4億元人民幣

道指尾市最多曾挫3069點，收報20188點，跌2997點或12.9%；標指收報2,386點，跌324點或11.98%。道指和標指均創自87年10月19日「黑色星期一」股災以來最大單日跌幅。納指收報6904點，跌970點或12.32%，創歷來最大單日跌幅。

港股ADR收報22316點，跌746點或3.4%；恒指夜期收報22267點，跌478點或2%。

道指瀉2997點港股ADR跌746點 金價曾跌穿1500美元

責任編輯︰梁浩碩