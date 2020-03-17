恒生指數跌逾200點　阿里巴巴跌穿招股價（不斷更新）

▲ 黑期最新跌約750點 道指期貨升260點（不斷更新）

聯儲局突然大幅減息1厘，反惹市場恐慌，加上憂慮美國經濟可能因新冠肺炎疫情走向衰退，美股暴瀉，道指瀉2997點創自87年股災以來最大單日跌幅。不過，美股期貨今早回升，道指期貨升逾600點，港股低開61點，恒生指數開報23001點，企23000點水平。

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【10：31】大市跌幅略為收窄至約140點，今早曾跌最多387點。

【10：18】行政長官林鄭月娥，宣布港府今日內向全球各地發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外，呼籲市民不要外遊，不論是旅遊或是公幹。

【10：14】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，低見175.8元，跌穿176元招股價。

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【10：12】港股跌幅擴大至約300點，跌穿22800點水平。

【10：04】航空股下跌，南航 （01055） 跌4.3%，破底低見3.69元；國航 （00753） 跌4.4%；東航 （00670） 跌3.7%。

另外，國泰 （00293） 跌2.7%。

路透轉引《環球時報》報導，有消息人士表示，包括國航、南航和東航在內的航空公司正計畫減少國際航班，以應對新冠肺炎疫情。

【10：04】滙豐 （00005） 股價逆市升1.1%，現價股息率8.97厘，支撐大市。

【10：00】體育用品股個別發展，安踏 （02020） 挫半成；特步 （01368） 跌7.7%，破底低見2.37元；361度 （01361） 跌0.8%；李寧 （02331） 升1.2%。

【09：56】小米 （01810） 股價跌穿10元，低見9.89元。

【09：53】2新股今日首掛，生興控股 （01472） 升一倍；九尊數字互娛 （01961） 升0.1%。

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【09：50】港股跌幅擴大，大市跌逾200點，恒指跌至22800點水平。

【09：47】港股再次轉跌，恒生指數跌逾100點，再次跌穿23000點水平。

【09：44】港交所 （00388） 率先再轉跌0.8%；中移動 （00941） 跌0.5%。

【09：41】美股期貨造好，道指期貨升800點，惟港股反彈乏力，大市早段曾升逾200點，其後升幅急速收窄，最新僅升約20點。

【09：39】港股升幅收窄至不足100點，至23150點水平。

【09：35】濠賭股逆市下挫，銀娛 （00027） 跌1.3%，破底低見43元；金沙 （01928） 跌1.2%，破底低見28.8元；永利 （01128） 跌1.8%，破底低見11.68元；美高梅 （02282） 跌0.4%；澳博 （00880） 跌0.3%；新濠 （00200） 跌0.7%。

澳門再新增1例輸入性新型冠狀病毒感染病例，患者為男性，47歲西班牙籍人士。

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【09：33】阿里巴巴 （09988） 升2.4%，重上180元水平；騰訊 （00700） 早段升逾2%，重上350元水平；美團點評 （03690） 升2.5%，曾高見85元水平。

【09：31】港股低開61點後，隨即倒升逾200點，重上23300點水平。

【09：23】舜宇光學 （02382） 績後升4.8%，開報108.3元。舜宇昨收市後公布去年業績，收入按年增長46%至378.5億元人民幣，淨利按年增長6成至40億元人民幣，勝市場預期。董事會建議派發末期股息0.81元人民幣，按年增長28%。

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【09：20】恒生指數跌61點，開報23001點。國指跌36點，開報9190點。

滙豐 （00005） 升2.7%，開報45元；中移動 （00941） 升1%；友邦 （01299） 跌1.2%，開報65.25元；港交所 （00388） 跌0.3%；騰訊 （00700） 平開無升跌。

滙豐高開近3% 股息率8.8厘

【09：16】人民幣中間價報7.0094，下調76點。

【09：15】道指期貨升666點，報20927點。

【09：15】即月期指開報22777點，升53點或0.2%。

【09：00】美股期貨升幅擴大，道指期貨升454點，報20715點。

【08：35】亞股早段下挫，日經225指數跌435點或2.6%，報16566點；南韓KOSPI指數跌3.8%，報1649點。

【08：34】滙豐 （00005） ADR折合報43.71元，跌0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報326.66元，跌4.4%。

【08：28】黑期最新跌約750點，報22164點；美股期貨方面，道指期貨升260點，報20521點。

【08：22】今日共有2隻新股公布招股結果，建築服務提供商建中建設 （00589） 每股定價1.65元，超額認購58.04倍，1手籤率60%，抽10手（20000股）穩獲1手。

另一新股智能車模製造商奇士達控股 （06918） 每股定價1.38元，超額認購19.4倍，1手籤率50.01%。

【新股IPO】建中建設超額認購58.04倍 1手籤率60%

【新股IPO】奇士達超額認購19.4倍 1手籤率50.01%

【08：07】中國海升果汁 （00359） 公布，預期去年度由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損不少於1億元人民幣，相對2018年度錄得公司擁有人應佔溢利約為7970萬元人民幣。

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 中國海升果汁盈轉虧蝕至少1億人幣

【07：55】騰訊 （00700） 的騰訊音樂公布業績，騰訊音樂第4季扭虧為盈，歸屬於公司股東凈利潤為10.4億元人民幣，去年同期蝕8.76億元人民幣，表現勝市場預期。

騰訊音樂第4季扭虧為盈 賺10.4億元人民幣

道指尾市最多曾挫3069點，收報20188點，跌2997點或12.9%；標指收報2,386點，跌324點或11.98%。道指和標指均創自87年10月19日「黑色星期一」股災以來最大單日跌幅。納指收報6904點，跌970點或12.32%，創歷來最大單日跌幅。

港股ADR收報22316點，跌746點或3.4%；恒指夜期收報22267點，跌478點或2%。

道指瀉2997點港股ADR跌746點 金價曾跌穿1500美元

責任編輯︰梁浩碩