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儲局再出招紓銀根　道指漲逾700點夜期倒升逾200點（不斷更新）

金融經濟 23:37 2020/03/17

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黑期最新跌約750點　道指期貨升260點（不斷更新）

原油價格戰慘現「第一滴血」！ 美國頁岩氣公司Chesapeake Energy據報正聘請債務重組顧問，經濟憂慮迅速加劇，兼夾歐洲供應鏈中斷憂慮持續擴散，歐股受壓下，美股期貨升幅一度全數蒸發，連帶港股夜期亦曾低水1060點。買盤其後湧入，但現金短缺下升幅未算高，美股更倒跌。

【0：13】道指急飈1190點，報21379點，有消息指白宫承諾盡快向美國公民派錢，美國總統特朗普尋求最快在兩周內，為每個美國人派發1000美元，以紓民困，並且向國會尋求數以百億美元計援助，目前援助方案仍在商討中。

恒指夜期升83點，報23102點。

【0：01】股市升幅擴大，道指升797點，報20985點，夜期升215點，報23234點。

【23：36】加拿大央行準備進一步減息，並在必要時部署其他工具，以支持經濟增長及保持通脹目標。

【23：20】道指升600點，夜期升108點。現貨金價大升61美元。

【23：17】道指升478點或2%，報20666點。

【23：13】夜期倒升18點，報23037點，低水227點。

【23：05】儲局繼續出招，市場憂慮氣氛紓緩，道指升238點，報20426點，夜期跌幅收窄至119點，低水364點。

【美國減息】QE未見頂？儲局重推商業票據融資機制

【22：52】儲局推商業票據融資機制放水，以解決市場短期流動性問題。

【22：19】美股航空股暴跌，波音跌18%，創2016年新低，3月累計跌60%，達美航空跌6%。

【航空寒冬】IATA料全球航空業所需救助高達1.5萬億元

【22：12】儲局一周內第3度放水，進行額外的隔夜回購操作，最高5000億美元。

【22：05】滙豐 （00005） 美國掛牌的預託證（ADR）再跌穿45關，折算報44.75港元，較港收市價低0.2元。歐美股市齊齊倒跌，連帶本港指數期貨市場亦繼續下跌，恒指夜期及黑期均低水超過700點，前者暫報22499點。

【22：01】道指跌穿20000關

【21：30】美股道指開市早段僅升約400點；港股夜期跌幅略收窄，報22711點，跌308點，低水553點。

【Libor】外圍水緊　3個月美元LIBOR漲16.25點子創08年來最大升幅

【21：08】美元繼續出現流動性緊張，美滙指數由98水平，急升至99.53，3個月美元拆息亦急升，見1.05厘，升幅創08年10月以來最大，反映市場仍然資金短缺，資產價格壓力仍大。

【19：10】美股流動性壓力仍大，道指期貨走勢繼續波動，現升512點，報20773點，三大指數均升逾2%。恒指夜期跌290點，報22729點，低水535點。

【17：30】歐洲供應鏈中斷憂慮持續擴散，歐股受壓下，美股期貨升幅全數蒸發，道指、標指倒跌；連帶港股夜期亦再度大低水，報22259點，跌760點，低水1005點

【美國減息】環球大熊市　恒指最悲跌到幾多點？（訂戶專享）

【新冠肺炎】菲律賓股市停市　成首個因疫情停市國家

【7500】反向ETF 7500做淡恒指 警剔波幅偏離指數表現

【17：16】恒指夜期開報22932點，最新報22511點，跌508點或2.2%，大低水753點。

【16：56】恒指黑期跌幅擴大至700點，報22510點。

【16：37】美股期貨升幅收窄，道指期貨升544點，報20805點。恒指黑期跌500點，報22753點。

【16：37】政府統計處公布，經季節性調整的失業率由2019年11月至20年1月的3.4%，2019年12月至20年2月的3.7%。就業不足率就由1.2%升至1.5%。

【香港失業率】2月失業率增至3.7%　單月增0.3個百分點

聯儲局突然大幅減息1厘，反惹市場恐慌，加上憂慮美國經濟可能因新冠肺炎疫情走向衰退，美股暴瀉，道指瀉2997點創自87年股災以來最大單日跌幅。不過，美股期貨今早回升，港股表現反覆，大市低開61點，開報23001點，恒生指數早段升逾300點後，曾跌最多387點，其後再度轉升。道指期貨升800點升停，恒指最終升200點，主板成交1510億元。

【16：30】即月期指收報23019點，升295點或1.3%，低水245點。

【16：10】恒生指數U盤收報23263點，升200點或0.9%；國指收報9216點，跌11點或0.1%。主板成交1510億元。

申洲 （02313） 午後見異動，曾升13.8%高見88.85元，收報82.2元升5.3%，為表現最好藍籌；碧桂園 （02007） 跌3.5%，藍籌中表現最差。

騰訊 （00700） 將於明日收市後公布業績，股價績前升2.3%，收報349.8元；滙豐 （00005） 升2.6%，收報44.95元；友邦 （01299） 升2.7%，收報67.85元；港交所 （00388） 升1.2%，收報231.4元。

騰訊全面啟用遊戲防沉迷新規 未成年用戶每月設400元充值上限

【16：00】恒生指數U盤前升263點，報23326點。

【15：52】百勤油服 （02178） 尾市急飈1.1倍，惟僅8宗成交，成交金額4859元。

【15：30】港股尾市升約130點，試23200點水平。

【15：16】騰訊 （00700） 的騰訊遊戲表示，經過1月份4款產品的試點後，騰訊遊戲將從本月開始全面推進防沉迷新規的落實工作，計劃上半年內在全部移動遊戲中啟用新的防沉迷規則。

【15：06】恒生指數升約150點；道指期貨升約785點。

【15：02】港股回升逾百點，於23170點水平。

【15：00】內地股市收市，上證收報2779點，跌近0.4%；深證收報10202點，跌0.5%；創業板指收報1917點，升0.4%。

【14：35】縱橫遊 （08069） 跌0.7%，惟交投淡靜，僅10宗成交。縱橫遊宣布，決定取消今天至4月15日期間出發的所有旅行團。至於4月16日或以後出發的上述旅行團，會於稍後再作安排。

【紅色旅遊警示】縱橫遊取消即日至4月15日所有旅行團　永安取消全部團至4月底（第二版）

【14：26】電訊股續跌，中國鐵塔 （00778） 跌3.5%；聯通 （00762） 跌2.9%，破底低見4.62元；中電信 （00728） 跌2.5%，破底低見2.27元；中移動 （00941） 跌1.5%，破底低見50.15元。

【14：05】滙豐 （00005） 午後升幅收窄至0.5%；騰訊 （00700） 升1.4%；友邦 （01299） 升1.6。

【滙豐股價】美銀：減息對滙豐重大不利　但料會維持現行派息

【13：47】港股午後再次轉跌，按午後高位23401點計算，意味高位回落約350點。

【13：42】嘉里建設 （00683） 績後升逾4%。嘉里建設去年純利跌8%至68.97億元，未計入投資物業公允價值變動的溢利增加61%至53.96億元，主要由於2018年內澳門發展中物業作出11.75億元減值撥備。

嘉里建設去年少賺8% 末期息0.95元 股息率6.57厘

【13：41】港燈 （02638） 績後跌近2%。港燈去年未計利息、稅項、折舊及攤銷前的溢利為71.9億元，按年跌11.2%，純利跌23.7%至23.3億元。

港燈去年少賺24%派息16.09仙　現價股息率4.1厘

【13：38】內地股市轉跌，拖累港股午後升幅收窄，恒生指數現升不足50點，於23100點水平上落。

【13：04】騰訊 （00700） 午後升幅略為收窄至2.7%，於351元水平。

【13：03】大市升逾300點，至23400點水平，升穿今早高位。

【13：00】港股午後初段升幅擴大，升約280點。

【12：50】恒指黑期升幅於港股下午開市前再次擴大，黑期升355點，報23269點。

【12：30】恒指黑期於港股中午休市時段升幅收窄，黑期最新升約200點，報23115點。

【12：18】美股期貨大幅反彈，道指期貨升756點，報21017點。

【12：09】領展 （00823） 半日升3.5%，為表現最好藍籌；聯通 （00762） 逆市跌1.9%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升242點或1.1%，中午收報23306點；國指中午收報9233點，升6點或0.07%。主板成交857億元。港股半日波幅達724點。

騰訊 （00700） 績前造好，升3.3%，中午收報353.2元；滙豐 （00005） 升1.9%，報44.65元；友邦 （01299） 升2.2%，報67.5元，3股合計貢獻大市170點。

【11：41】港股中午收市前升約160點，企23200點水平。

【11：31】內地股市靠穩，上證半日升0.03%，中午收報2790點；深證升0.2%，報10271點；創業板指升近1%，報1929點。

【11：27】騰訊 （00700） 將於明日公布業績，騰訊股價績前造好，升幅擴大至3.5%，高見354.6元；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別升逾2%。

【11：25】港股升幅擴大至約150點，重上23200點水平。

【11：14】大市好淡爭持，升跌交替，港股最新升約10點。

【11：03】滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 3隻重磅藍籌貢獻大市近90點。

【11：02】中興通訊 （00763） 未止跌，今早再跌逾6%，低見21.35元。

【中興通訊】中興澄清後續跌近7%　A股一度跌停

【10：45】港股再次倒升，恒指升約20點，重上23000點水平。

【10：35】重磅藍籌靠穩，滙豐 （00005） 升1%；騰訊 （00700） 升0.2%；友邦 （01299） 升0.2%。

【10：34】美股期貨向上，道指期貨升約500點。

【10：31】大市跌幅略為收窄至約140點，今早曾跌最多387點。

【10：18】行政長官林鄭月娥，宣布港府今日內向全球各地發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外，呼籲市民不要外遊，不論是旅遊或是公幹。

【10：14】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，低見175.8元，跌穿176元招股價。

【阿里巴巴破底】阿里巴巴跌穿176元香港招股價

【10：12】港股跌幅擴大至約300點，跌穿22800點水平。

【10：04】航空股下跌，南航 （01055） 跌4.3%，破底低見3.69元；國航 （00753） 跌4.4%；東航 （00670） 跌3.7%。

另外，國泰 （00293） 跌2.7%。

路透轉引《環球時報》報導，有消息人士表示，包括國航、南航和東航在內的航空公司正計畫減少國際航班，以應對新冠肺炎疫情。

【10：04】滙豐 （00005） 股價逆市升1.1%，現價股息率8.97厘，支撐大市。

【10：00】體育用品股個別發展，安踏 （02020） 挫半成；特步 （01368） 跌7.7%，破底低見2.37元；361度 （01361） 跌0.8%；李寧 （02331） 升1.2%。

【09：56】小米 （01810） 股價跌穿10元，低見9.89元。

【09：53】2新股今日首掛，生興控股 （01472） 升一倍；九尊數字互娛 （01961）  升0.1%。

【新股IPO】生興首掛升1倍 九尊數字互娛微升0.7%

【09：50】港股跌幅擴大，大市跌逾200點，恒指跌至22800點水平。

【09：47】港股再次轉跌，恒生指數跌逾100點，再次跌穿23000點水平。

【09：44】港交所 （00388） 率先再轉跌0.8%；中移動 （00941） 跌0.5%。

【09：41】美股期貨造好，道指期貨升800點，惟港股反彈乏力，大市早段曾升逾200點，其後升幅急速收窄，最新僅升約20點。

【09：39】港股升幅收窄至不足100點，至23150點水平。

【09：35】濠賭股逆市下挫，銀娛 （00027） 跌1.3%，破底低見43元；金沙 （01928） 跌1.2%，破底低見28.8元；永利 （01128） 跌1.8%，破底低見11.68元；美高梅 （02282） 跌0.4%；澳博 （00880） 跌0.3%；新濠 （00200） 跌0.7%。

澳門再新增1例輸入性新型冠狀病毒感染病例，患者為男性，47歲西班牙籍人士。

【澳門抗疫】澳門要求中國以外入境客醫學觀察14日　濠賭股見逾3年低

【09：33】阿里巴巴 （09988） 升2.4%，重上180元水平；騰訊 （00700） 早段升逾2%，重上350元水平；美團點評 （03690） 升2.5%，曾高見85元水平。

【09：31】港股低開61點後，隨即倒升逾200點，重上23300點水平。

【09：23】舜宇光學 （02382） 績後升4.8%，開報108.3元。舜宇昨收市後公布去年業績，收入按年增長46%至378.5億元人民幣，淨利按年增長6成至40億元人民幣，勝市場預期。董事會建議派發末期股息0.81元人民幣，按年增長28%。

【藍籌業績】舜宇光學去年多賺6成勝預期 末期息增至0.81元

【09：20】恒生指數跌61點，開報23001點。國指跌36點，開報9190點。

滙豐 （00005） 升2.7%，開報45元；中移動 （00941） 升1%；友邦 （01299） 跌1.2%，開報65.25元；港交所 （00388） 跌0.3%；騰訊 （00700） 平開無升跌。

滙豐高開近3% 股息率8.8厘

【09：16】人民幣中間價報7.0094，下調76點。

【09：15】道指期貨升666點，報20927點。

【09：15】即月期指開報22777點，升53點或0.2%。

【09：00】美股期貨升幅擴大，道指期貨升454點，報20715點。

【08：35】亞股早段下挫，日經225指數跌435點或2.6%，報16566點；南韓KOSPI指數跌3.8%，報1649點。

【08：34】滙豐 （00005） ADR折合報43.71元，跌0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報326.66元，跌4.4%。

【08：28】黑期最新跌約750點，報22164點；美股期貨方面，道指期貨升260點，報20521點。

【08：22】今日共有2隻新股公布招股結果，建築服務提供商建中建設 （00589） 每股定價1.65元，超額認購58.04倍，1手籤率60%，抽10手（20000股）穩獲1手。

另一新股智能車模製造商奇士達控股 （06918） 每股定價1.38元，超額認購19.4倍，1手籤率50.01%。

【新股IPO】建中建設超額認購58.04倍　1手籤率60%

【新股IPO】奇士達超額認購19.4倍　1手籤率50.01%

【08：07】中國海升果汁 （00359）  公布，預期去年度由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損不少於1億元人民幣，相對2018年度錄得公司擁有人應佔溢利約為7970萬元人民幣。

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　中國海升果汁盈轉虧蝕至少1億人幣

【07：55】騰訊 （00700） 的騰訊音樂公布業績，騰訊音樂第4季扭虧為盈，歸屬於公司股東凈利潤為10.4億元人民幣，去年同期蝕8.76億元人民幣，表現勝市場預期。

騰訊音樂第4季扭虧為盈　賺10.4億元人民幣

道指尾市最多曾挫3069點，收報20188點，跌2997點或12.9%；標指收報2,386點，跌324點或11.98%。道指和標指均創自87年10月19日「黑色星期一」股災以來最大單日跌幅。納指收報6904點，跌970點或12.32%，創歷來最大單日跌幅。

港股ADR收報22316點，跌746點或3.4%；恒指夜期收報22267點，跌478點或2%。

道指瀉2997點港股ADR跌746點　金價曾跌穿1500美元

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美股 期貨 ADR 阿里巴巴－SW（09988） 香港交易所（00388） 中國移動（00941） 舜宇光學科技（02382） 奇士達（06918） 滙豐控股（00005）

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