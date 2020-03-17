【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 錦欣生殖去年多賺9成

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜︰

錦欣生殖

錦欣生殖 （01951） 公布，預期截至去年底止年度的純利按年增加逾90%，主要是由於集團於2018年12月收購美國業務；及IVF（體外受精）取卵週期及利潤率的增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

樂遊科技

樂遊科技 （01089） 公布，集團預計2019年度將錄得虧損約400萬至800萬美元。主要歸因於旗艦產品《Warframe》於年內的內容更新發佈減少，導致收入減少；年內從事更廣泛的廣告及宣傳活動，導致銷售及市場推廣開支增加；及外幣兌加拿大元貶值，導致淨外匯差額錄得虧損。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息 / 《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告]

中國海升果汁

中國海升果汁 （00359） 公布，預期去年度由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損不少於1億元人民幣，相對2018年度錄得公司擁有人應佔溢利約為7970萬元人民幣。主要歸因拓展鮮果的銷售渠道導致銷售及分銷開支的增加；及中美貿易摩擦及上年度美國客戶基於加徵關稅的預期增大採購量的影響，導致銷售量相比去年下降。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告]

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