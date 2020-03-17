▲ 道指瀉2997點港股ADR跌746點 金價曾跌穿1500美元

道指瀉2997點

聯儲局突然大幅減息1厘，反惹市場恐慌，加上美國總統特朗普表示，美國經濟可能因新冠肺炎疫情走向衰退，美股周一開市再次觸發熔斷機制，道指尾市最多曾挫3069點，收報20188點，跌2997點或12.9%；標指收報2,386點，跌324點或11.98%。道指和標指均創自87年10月19日「黑色星期一」股災以來最大單日跌幅。納指收報6904點，跌970點或12.32%，創歷來最大單日跌幅。

港股ADR跌746點

港股ADR收報22316點，跌746點或3.4%；恒指夜期收報22267點，跌478點或2%。

紐約期油跌近一成 失守30美元

市場憂慮經濟衰退，打擊原油需求，油價下挫，紐約期油收報28.7美元，跌3.03美元或9.6%；布蘭特期油收報30.05美元，跌3.8美元或11.2%。

美元兌日圓跌至105水平

美滙指數98水平失而復得，現報98，跌0.8%。歐元兌美元1.1167；資金流入日圓避險，美元兌日圓曾低見105.16，現於106.19水平。

美國10年期債息報0.74厘。

金價曾跌穿1500美元

市場人士沽黃金套現，金價曾跌穿1500美元水平，紐約期金收報1486.5美元，跌30.2美元或2%。現貨金於1512美元水平。

責任編輯︰梁浩碩