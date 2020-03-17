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【新冠肺炎】世衞促各國加強檢測 美國展開疫苗活人測試

環球社會熱點 03:42 2020/03/17

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世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，促請全球國家增強新冠病毒檢測力度，加強檢測是減慢疫情擴散速度的最合適對策。
譚德塞表示，各國要盡快提升檢測能力，盡可能為所有懷疑確診人士進行檢測 ; 若沒有進行檢測，當局不可能迅速隔離患者，並斬斷病毒傳播鏈。中國、南韓與新加坡的抗疫經驗顯示，盡快斬斷傳播鏈是重要的工作。

世衞表示，中國以外全球累計的新型肺炎的死亡病例，已經超過中國全國的死亡個案，疫情的大流行已發展成為全球健康危機。世衞建議，對所有懷疑個案都要進行檢測，以確定疑似患者是否確診感染。
與此同時，七國集團(G7)領袖發表聯合聲明，誓言協力應對新冠肺炎大流行的挑戰。G7將利用財政與貨幣政策，推出具針對性的措施，以支援受疫情影響的勞工、企業與行業，並共同研發疫苗。
美國衞生官員披露，正在研發的新冠病毒疫苗，周一進行首次活人測試。有關測試在西雅圖一間研究院進行。衞生院與衞生部將快速審批程序，與Moderna生化藥廠合作研發上述疫苗。
另外，英國《衞報》獲得政府當局的保密文件稱，當地疫情預料將會持續到明年春季，並導致790萬人要入院接受醫治。
文件披露，健康部門主管不排除有高達80%的英國公民，未來一年會感染新冠病毒，當中15%，即相當於790萬人須入院治療。
不過，唐寧街10號首相府表示，「790萬人入院」的數字並非政府預測。

疫情 貨幣政策 譚德塞 南韓 美國 世界衞生組織 新冠肺炎

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