【美股收市】特憂衰退道指瀉近3000點 87股災後最傷

美國總統特朗普表示，美國經濟可能會由於疫情走向衰退，疫情爆發的最壞情況料持續至8月 ; 加上聯儲局突然大幅減息1厘，反惹市場恐慌 ，美股「黑色星期一」再爆股災，道指瀉近3000點挫13% ; 道指和標指均創自87年10月19日「黑色星期一」股災(道指跌23%)以來最大單日跌幅。

美股周一開市再次觸發熔斷機制，道指尾市最多曾挫3069點，收報20188點，跌2997點或12.9%；標指收報2,386點，跌324點或11.98%。納指收報6904點，跌970點或12.32%，創歷來最大單日跌幅。大型科技股急挫，蘋果公司、Facebook分別收跌12.9%和14.3%。

恐慌指數VIX上漲43%，收報82.69創紀錄新高。美股三大股指連續三個交易日內的漲跌幅均超過9%，為1929年金融危機以來的首次。

面對疫情持續惡化，特朗普呼籲國民避免不必要的外遊，避免參加超過10個人的團體活動。加拿大也宣布封關，禁止非公民及非永久居民入境 ; 美國人除外。歐盟動議在未來30日，禁止第三國進入26個神根公約國，並禁止外國旅客非必要旅遊。

旅遊及相關股份重災，飛機商波音股價急滑23.9%，為表現最差的道指成分股；旅遊保險股Travelers跌幅超過兩成。

高盛警告，疫情對經濟的衝擊加劇，標指未來3個月可能瀉至2,000點才見底，即由上月高位累挫41%，又預測標指成分企業第2季純利將按年倒退15%。

安聯首席經濟顧問埃利安表示，聯儲局浪費了大部分貨幣政策彈藥，應專注在市場反應，逐步減息，因為目前狀況是減息不能刺激人民出門消費。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，正準備調動1萬億美元的貸款能力，以幫助各國應對新型冠狀病毒疫情。她呼籲在貨幣、財政和監管支持等方面，進行全球協作 ; 為了防止疫情對經濟造成長期損害，有必要出台額外的財政刺激措施。

全球各國變相「鎖國」，原油需求前景惡劣，引發油價顯著下滑。紐約油價跌穿30美元，創下4年新低。

投資者沽金套現壓力增，金價滑落至去年12月以來最低，銀價更挫至10年低位。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -2997點 20188點 美國標指 -324點 2386點 美國納指 -970點 6904點 歐洲Stoxx 600指數 -4.9% 284.63點 美匯指數 -0.7% 98.1 歐元 +0.1% 1.1176美元 日圓 持平 105.91兌1美元 美國2年債息 -13點子 0.366厘 美國10年債息 -23點子 0.723厘 紐約期油 -8.7% 28.94美元 倫敦布蘭特期油 -11.8% 29.86美元 現貨金 -1.0% 1513.9美元 ＊截至本港4時14分

責任編輯：柯志宏