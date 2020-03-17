【美股收市】特憂衰退道指瀉近3000點 87股災後最傷

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間05:00）
美國總統特朗普表示，美國經濟可能會由於疫情走向衰退，疫情爆發的最壞情況料持續至8月 ; 加上聯儲局突然大幅減息1厘，反惹市場恐慌 ，美股「黑色星期一」再爆股災，道指瀉近3000點挫13% ; 道指和標指均創自87年10月19日「黑色星期一」股災(道指跌23%)以來最大單日跌幅。
美股周一開市再次觸發熔斷機制，道指尾市最多曾挫3069點，收報20188點，跌2997點或12.9%；標指收報2,386點，跌324點或11.98%。納指收報6904點，跌970點或12.32%，創歷來最大單日跌幅。大型科技股急挫，蘋果公司、Facebook分別收跌12.9%和14.3%。
恐慌指數VIX上漲43%，收報82.69創紀錄新高。美股三大股指連續三個交易日內的漲跌幅均超過9%，為1929年金融危機以來的首次。
面對疫情持續惡化，特朗普呼籲國民避免不必要的外遊，避免參加超過10個人的團體活動。加拿大也宣布封關，禁止非公民及非永久居民入境 ; 美國人除外。歐盟動議在未來30日，禁止第三國進入26個神根公約國，並禁止外國旅客非必要旅遊。
旅遊及相關股份重災，飛機商波音股價急滑23.9%，為表現最差的道指成分股；旅遊保險股Travelers跌幅超過兩成。
高盛警告，疫情對經濟的衝擊加劇，標指未來3個月可能瀉至2,000點才見底，即由上月高位累挫41%，又預測標指成分企業第2季純利將按年倒退15%。
安聯首席經濟顧問埃利安表示，聯儲局浪費了大部分貨幣政策彈藥，應專注在市場反應，逐步減息，因為目前狀況是減息不能刺激人民出門消費。
國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，正準備調動1萬億美元的貸款能力，以幫助各國應對新型冠狀病毒疫情。她呼籲在貨幣、財政和監管支持等方面，進行全球協作 ; 為了防止疫情對經濟造成長期損害，有必要出台額外的財政刺激措施。
全球各國變相「鎖國」，原油需求前景惡劣，引發油價顯著下滑。紐約油價跌穿30美元，創下4年新低。
投資者沽金套現壓力增，金價滑落至去年12月以來最低，銀價更挫至10年低位。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-2997點
|20188點
|美國標指
|-324點
|2386點
|美國納指
|-970點
|6904點
|歐洲Stoxx 600指數
|-4.9%
|284.63點
|美匯指數
|-0.7%
|98.1
|歐元
|+0.1%
|1.1176美元
|日圓
|持平
|105.91兌1美元
|美國2年債息
|-13點子
|0.366厘
|美國10年債息
|-23點子
|0.723厘
|紐約期油
|-8.7%
|28.94美元
|倫敦布蘭特期油
|-11.8%
|29.86美元
|現貨金
|-1.0%
|1513.9美元
|＊截至本港4時14分
責任編輯：柯志宏