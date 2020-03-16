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【全球大流行】馬來西亞18日起封關兩星期 泰國延潑水節防擴散

金融經濟 23:15 2020/03/16

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馬來西來宣布18日起封關

馬來西亞新型肺炎疫情急劇惡化，在單日確診宗數創新高後，馬來西亞將在全國範圍限制人口活動，以遏制疫情，同時宣布禁止所有公民出國。截至今日（16日），馬來西亞確診宗數達553宗，為東南亞確診宗數最多的國家。

路透引述馬來西亞總理Muhyiddin Yassin指，馬來西來將限制旅行，禁止公共聚會，並命令學校和大多數商店從周三起關閉，以控制疫情傳播。另外，由本月18日至31日，禁止訪客入境以及國民出境旅遊。

昨日（15日）馬來西亞新增190宗新型肺炎確診病例，為單日新增確診紀錄，相信均與於上月底至本月初舉行的「2020年馬來西亞傳教士集會」有關。該集會有來自世界各國的約1.6萬人參加，其中約1.45萬人為馬來西亞國民，由於與會的汶萊傳教士回國後傳出確診消息，令這次集會備受關注。

另外，新華社報道，泰國總理巴育今日在國家疫情防控會議上表示，鑑於4月中旬泰國新年潑水節假期大量民眾回鄉探親或異地渡假可能導致疫情全面擴散，將向內閣提議取消4月13日至15日的潑水節假期，延後補休。

泰國東北部武里南府今天宣布封城，成為泰國第一個宣布封城的府。該府目前沒有新冠肺炎確診病例，封城是為了防止外來輸入病例。

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疫情 巴育 馬來西亞 泰國 東南亞 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

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