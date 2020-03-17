新冠肺炎 停工後遺症浮現

世衛組織為新冠肺炎定性為「全球大流行」，除了影響本港樓市及樓價表現外，早前多個發展商為遏制疫情散播，一度暫停多個建築地盤工程，樓花項目買家宜做好延期收樓的心理準備。

學者料疫情難完結，未來去向存變數

新盤建築依靠內地物料及運輸

受指定因素影響，一手例容許新盤延期半年落成

疫情影響下，部分樓盤地盤曾於2月份停工兩周，雖然近月已復工，但至今本港疫情持續，加上「全球大流行」下，有本地學者亦料疫情難完結，未來疫情去向仍是未知數。



短期而言，不少新盤已經落成或近落成，只尚餘少量改善工程，影響相對較細。不過長遠來說，有部分大型新盤發展商對如期收樓不太樂觀。相關人士向透露，雖然地盤工程已經如常運作，惟疫情大大影響運輸物流業運作，令建築物料供應出現滯後。雖然暫時未必影響所有新盤，但未來有否更大影響，仍需要看內地廠房復工情況。



事實上，地政總署最新資料顯示，有2個樓花新盤已延期2至6個月，其中其士集團旺角福澤街項目，最新關鍵日期為明年11月底，較之前9月底延後2個月；英皇屯門畔海亦則由去年12月延至今年6月。

▲ 受新冠肺炎影響，多個新盤或延期收樓。



《一手住宅物業銷售條例》容許新盤可在考慮部分指定情況所導致延後預計關鍵日期6個月，如工人罷工或封閉工地、不可抗力或天災、惡劣天氣等。一手住宅物業銷售監管局提醒，買賣合約述明須於認可人士批予延期後的14日內向買家提供有關延期證明書的文本。



簡單而言，認購樓花新盤的買家須做好延期收樓的心理準備。用家須考慮現有居所問題，租樓人士應準備約半年的後備方案；換樓用家亦要考慮現有物業放售時間，避免太早出售而無法依時收樓，或大失預算；投資者方面，則須考慮新樓單位出租時間，若提前預租，延期入伙隨時須賠償租客損失。

記者：梁子謙