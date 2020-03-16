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【美國減息】環球大熊市　恒指最悲跌到幾多點？

金融經濟 22:16 2020/03/16

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恒指日間交易時段收報23063點，相當於歷史市盈率9.44倍，近5年平均為11.57倍。

量寬救市藥力失效，環球股市齊大瀉，港股日間交易時段插約千點後，夜期更跌停，為最近一個星期內第二次。現時股災情況讓人想起2008年「金融海嘯」，究竟恒指最壞情況將跌至甚麼水平？不妨以估值指標作參考。

各國救市手段愈進取，令市場有感經濟前景愈淡，造成「愈救愈跌」的尷尬局面，假若疫情擴散下，實體經濟確實返回「金融海嘯」期間的大衰退局面，按其時歷史市盈率約7倍推算，恒指本輪熊市或需跌至約17000點水平才見底。而假若以較近期的2011年歐債危機估值低位7.69倍推算，大市亦有可能回落至約18700點水平。

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恒指日間交易時段收報23063點，相當於歷史市盈率9.44倍，近5年平均為11.57倍。

高盛亞太區首席策略分析師慕天輝（Timothy Moe）與團隊發表報告，把由1970年以來發生的熊市分為三大類，分別為周期性熊市、結構性熊市，以及事件性熊市。按他判斷，現時熊市屬事件熊市，由肺炎疫情觸發，但提醒若環球經濟因此陷入衰退，將令熊市轉型為周期性熊市。參考過往經過，事件性熊市持續約5個月，跌幅約25%；周期性熊市的回落幅度相若，但持續更長時間。

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