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全球多國實施入境限制　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）

金融經濟 21:33 2020/03/16

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新冠肺炎疫情爆發，多家航空公司紛削減航班，並宣布裁員。

新形冠狀病毒肺炎疫情在全球大爆發，多國均實施入境限制措施，航空界受重挫，多家航空公司均陷入困境，不僅大削航班，更大幅裁員。

相關文章：航空顧問機構：若各國政府不採聯合行動　大部分航空公司將倒閉

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挪威航空

【更新時間：3月16日21：20】

挪威航空將取消75%航班，並裁員約7300人。

國泰航空及港龍航空

【更新時間：3月16日19：30】

國泰航空 （00293） 公布，國泰連港龍航空業務單計2月已錄得逾20億元虧損，若旅遊限制短期內未見放寬，料4、5月齊削九成運力。

相關文章：國泰連港龍2月單月蝕逾20億元　4月削九成運力

相關文章：【國泰危機】國泰未對裁員集資封閘　每日機票預訂9萬跌至1.5萬（第三版）

北歐航空

【更新時間：3月16日 12：30】

北歐航空（Scandinavian Airlines， SAS）宣布臨時裁員9成，料涉及該公司約1萬名員工。

香港航空

香港航空（Hong Kong Airlines）曾表示計劃裁員約400人，相當於整體員工近一成，早前已率先解僱逾150名空中服務員。

相關文章：香港航空電話電郵解僱逾150名員工　發言人：最後受僱日為3月18日（第二版）

相關文章：香港航空：被裁員工補償方案　以過去12個月的平均日薪計算

香港股票 裁員 疫情 航空 香港 港龍航空 國泰航空（00293） 香港航空 國泰航空 北歐航空

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【一文看清】美股熔斷機制「過三關」 標指倘跌穿關鍵位將全日停市
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