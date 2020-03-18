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【航空寒冬】捷星亞洲暫停服務3周 　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）

金融經濟 10:28 2020/03/18

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新冠肺炎疫情爆發，多家航空公司紛削減航班，並宣布裁員。

新形冠狀病毒肺炎疫情在全球大爆發，多國均實施入境限制措施，航空界受重挫，多家航空公司均陷入困境，不僅大削航班，更大幅裁員。

相關文章：航空顧問機構：若各國政府不採聯合行動　大部分航空公司將倒閉

相關文章：【紅色警示】全球回港都有限制　一文看清港府對中美英日韓歐等入境限制（第四版）

相關文章：【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）

航班公司大削運力，機場泊滿航班。（程志遠攝）

捷星亞洲

【更新時間：3月18日 10：25】

捷星亞洲（Jetstar）宣布，將暫停所有服務3星期，由本月23日至下月15日止。持有該期間機票的乘客，將獲現金券的方式退款，乘客可於6個月內兌換現金券，並於12個月內使用，票價差額須由乘客支付。

法國航空

【更新時間：3月17日 13：30】

法國航空（Air France）宣布，將最多削90%運力。

芬蘭航空

芬蘭航空（Finnair）自4月起削90%運力。

維珍航空

維珍航空（Virgin Atlantic）在4月85%航線停運，同時行政總裁減薪並放2個月無薪假。

挪威航空

挪威航空（Norwegian Air）有85%航線停運。

大量飛機在機場停泊。

布魯塞爾航空

布魯塞爾航空（Brussels Airlines）約80%短途線停運，90%長途線停運。

瑞安航空

瑞安航空（Ryanair）稱，未來幾個月削80%航運力，有可能全面停運。

烏克蘭國際航空

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）的國際航班停運。

紐西蘭航空

紐西蘭航空（Air New Zealand）有85%長途線停運。

澳洲航空

【更新時間：3月17日 13：17】

澳航（Qantas）表示，在5月底前，將削減約90%國際航班，國內航班將減60%。

挪威航空

【更新時間：3月16日21：20】

挪威航空（Norwegian）將取消75%航班，並裁員約7300人。

國泰航空及港龍航空

國泰航空旗下香港快運，排成一列。（程志遠攝）

【更新時間：3月16日19：30】

國泰航空 （00293） 公布，國泰連港龍航空業務單計2月已錄得逾20億元虧損，若旅遊限制短期內未見放寬，料4、5月齊削九成運力。

相關文章：國泰連港龍2月單月蝕逾20億元　4月削九成運力

相關文章：【國泰危機】國泰未對裁員集資封閘　每日機票預訂9萬跌至1.5萬（第三版）

北歐航空

【更新時間：3月16日 12：30】

北歐航空（Scandinavian Airlines， SAS）宣布臨時裁員9成，料涉及該公司約1萬名員工。

香港航空

香港航空（Hong Kong Airlines）曾表示計劃裁員約400人，相當於整體員工近一成，早前已率先解僱逾150名空中服務員。

相關文章：香港航空電話電郵解僱逾150名員工　發言人：最後受僱日為3月18日（第二版）

相關文章：香港航空：被裁員工補償方案　以過去12個月的平均日薪計算

相對客機，貨機的需求強勁。（程志遠攝）

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