【航空告急】阿聯猶停飛所有航班 多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）

▲ 新冠肺炎疫情爆發，多家航空公司紛削減航班，並宣布裁員。

新形冠狀病毒肺炎疫情在全球大爆發，多國均實施入境限制措施，航空界受重挫，多家航空公司均陷入困境，不僅大削航班，更大幅裁員。

相關文章：航空顧問機構：若各國政府不採聯合行動 大部分航空公司將倒閉

相關文章：【紅色警示】全球回港都有限制 一文看清港府對中美英日韓歐等入境限制（第四版）

相關文章：【入境限制】港人外遊入境限制 一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）

▲ 航班公司大削運力，機場泊滿航班。（程志遠攝）

阿聯猶航空

【更新時間：3月22日 22：10】

阿聯酋航空（Emirates）宣布，將於3月25日之前暫停所有載客航班，貨運則不受影響。公司表示，將繼續密切關注局勢，並在可行的情況下盡快恢復客運服務。

澳洲航空

【更新時間：3月20日 22：00】

澳洲航空（Qantas Airways）及旗下廉航捷星航空宣布，將會暫停所有國際航綫服務至少至5月底，但仍有機會提供部分現有或臨時服務。3萬名員工中有三分之二因而強制休假。

休假期間，員工將可提取年假和長期服務假。停工開始時休假餘額較低的員工，可以提前獲取最多四個星期的休假，部分員工無可避免須放無薪假期。

相關文章：【航空寒冬】澳航停飛國際航綫 約2萬員工強制休假 高管不領薪

加拿大航空

【更新時間：3月20日 15：40】

加拿大航空（Air Canada）由於大量縮減航班，公司將暫時解僱5100名員工。

國泰航空及港龍航空

【更新時間：3月20日 12：40】

國泰航空 （00293） 公布，國泰和國泰港龍將於4月及5月削減96%客運網絡運力。

相關文章：【航空告急】國泰航空削減4、5月96%客運運力 僅餘航線一覽

相關文章：國泰連港龍2月單月蝕逾20億元 4月削九成運力

相關文章：【國泰危機】國泰未對裁員集資封閘 每日機票預訂9萬跌至1.5萬（第三版）

香港快運

【更新時間：3月20日 11：40】

國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運（HK Express，UO）宣布，將於今年3月23日（星期一）至4月30日期間，暫時香港快運停止所有航班營運，香港快運初步預期5月1日復飛。

相關文章：【HKExpress】香港快運暫停服務至4月底 陳帆：討論措施讓航空界生存（第二版）

▲ 國泰航空旗下香港快運，排成一列。（程志遠攝）

漢莎航空

【更新時間：3月19日 15：50】

漢莎航空（Lufthansa）表示，旗下763架飛機，當中700架將停飛，相當於運力95%，而高層將減薪兩成。漢莎更指，航空業若無國家出手援助，整個行業都不能生存。

捷星亞洲

【更新時間：3月18日 10：25】

捷星亞洲（Jetstar）宣布，將暫停所有服務3星期，由本月23日至下月15日止。持有該期間機票的乘客，將獲現金券的方式退款，乘客可於6個月內兌換現金券，並於12個月內使用，票價差額須由乘客支付。

法國航空

【更新時間：3月17日 13：30】

法國航空（Air France）宣布，將最多削90%運力。

芬蘭航空

芬蘭航空（Finnair）自4月起削90%運力。

維珍航空

維珍航空（Virgin Atlantic）在4月85%航線停運，同時行政總裁減薪並放2個月無薪假。

挪威航空

挪威航空（Norwegian Air）有85%航線停運。

▲ 大量飛機在機場停泊。

布魯塞爾航空

布魯塞爾航空（Brussels Airlines）約80%短途線停運，90%長途線停運。

瑞安航空

瑞安航空（Ryanair）稱，未來幾個月削80%航運力，有可能全面停運。

烏克蘭國際航空

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）的國際航班停運。

紐西蘭航空

紐西蘭航空（Air New Zealand）有85%長途線停運。

澳洲航空

【更新時間：3月17日 13：17】

澳航（Qantas）表示，在5月底前，將削減約90%國際航班，國內航班將減60%。

挪威航空

【更新時間：3月16日21：20】

挪威航空（Norwegian）將取消75%航班，並裁員約7300人。

北歐航空

【更新時間：3月16日 12：30】

北歐航空（Scandinavian Airlines， SAS）宣布臨時裁員9成，料涉及該公司約1萬名員工。

香港航空

香港航空（Hong Kong Airlines）曾表示計劃裁員約400人，相當於整體員工近一成，早前已率先解僱逾150名空中服務員。

相關文章：香港航空電話電郵解僱逾150名員工 發言人：最後受僱日為3月18日（第二版）

相關文章：香港航空：被裁員工補償方案 以過去12個月的平均日薪計算

▲ 相對客機，貨機的需求強勁。（程志遠攝）

立即免費下載 hket App，進入「疫情小程式」專區，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/38Lg53Q

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA

登記成為新會員，免費獲贈《家居防疫一本通》電子書：http：//bit.ly/33t92fq

限定迎新優惠▼成為 hket.com訂戶，即賞您迎新禮物，總值高達 $165 ：http：//bit.ly/2qKnfFK