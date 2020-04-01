【航空告急】加拿大航空暫時解僱1.6萬員工　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）

▲ 新冠肺炎疫情爆發，多家航空公司紛削減航班，並宣布裁員。

新形冠狀病毒肺炎疫情在全球大爆發，多國均實施入境限制措施，航空界受重挫，多家航空公司均陷入困境，不僅大削航班，更大幅裁員。

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▲ 航班公司大削運力，機場泊滿航班。（程志遠攝）

全日空航空

【更新時間： 4月1日18:20】

日本全日空航空（ ANA）宣佈，已與工會達成共識，今日起6400名空服員將分批輪休，措施為期1年，涉及的空服員佔全體空服員約7成。

根據全日空相關措施，每名空服員每月將多休假3至5天，放假日期由公司指定。

大韓航空

【更新時間： 4月1日18:18】

大韓航空（Korean Air）由今日起，所有387名外籍機師將放3個月無薪假。

加拿大航空

【更新時間： 4月1日18:15】

加拿大航空（Air Canada）宣佈，從本周開始將暫時解僱1.65萬名員工，佔其員工總數約1班，並將在第二季度削減近90%航班。

加拿大西捷航空

【更新時間： 3月25日 10︰20】

加拿大第二大航空公司西捷航空公司網站公告稱，將裁員6900人，其中約90%是自願離開，該公司大約有14000人即裁員近半。

阿聯酋航空

此前曾宣布撤回全面停飛決的阿聯酋航空表示，從3月25日起，將停飛全部客運航班，為期兩周。阿聯酋航空在聲明中表示，這是在阿聯酋政府指示下作出的防止新冠肺炎疫情進一步傳播的舉措。

新加坡航空

【更新時間： 3月23日 10：45】

新加坡航空（Singapore Airlines，SQ）公布，至4月底前削減原定運力96%，其後再視乎情況調整運力。星航指出，星航和勝安航空（Silk Air）共138架飛機將停飛，佔機隊94%，旗下廉航酷航（Scoot）也會暫停大部分服務。

阿聯酋航空

【更新時間：3月22日 22：10】

阿聯酋航空（Emirates，EK）宣布，將於3月25日之前暫停所有載客航班，貨運則不受影響。公司表示，將繼續密切關注局勢，並在可行的情況下盡快恢復客運服務。

澳洲航空

【更新時間：3月20日 22：00】

澳洲航空（Qantas Airways）及旗下廉航捷星航空宣布，將會暫停所有國際航綫服務至少至5月底，但仍有機會提供部分現有或臨時服務。3萬名員工中有三分之二因而強制休假。

休假期間，員工將可提取年假和長期服務假。停工開始時休假餘額較低的員工，可以提前獲取最多四個星期的休假，部分員工無可避免須放無薪假期。

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加拿大航空

【更新時間：3月20日 15：40】

加拿大航空（Air Canada）由於大量縮減航班，公司將暫時解僱5100名員工。

國泰航空及港龍航空

【更新時間：3月20日 12：40】

國泰航空 （00293） 公布，國泰和國泰港龍將於4月及5月削減96%客運網絡運力。

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香港快運

【更新時間：3月20日 11：40】

國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運（HK Express，UO）宣布，將於今年3月23日（星期一）至4月30日期間，暫時香港快運停止所有航班營運，香港快運初步預期5月1日復飛。

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▲ 國泰航空旗下香港快運，排成一列。（程志遠攝）

漢莎航空

【更新時間：3月19日 15：50】

漢莎航空（Lufthansa）表示，旗下763架飛機，當中700架將停飛，相當於運力95%，而高層將減薪兩成。漢莎更指，航空業若無國家出手援助，整個行業都不能生存。

捷星亞洲

【更新時間：3月18日 10：25】

捷星亞洲（Jetstar）宣布，將暫停所有服務3星期，由本月23日至下月15日止。持有該期間機票的乘客，將獲現金券的方式退款，乘客可於6個月內兌換現金券，並於12個月內使用，票價差額須由乘客支付。

法國航空

【更新時間：3月17日 13：30】

法國航空（Air France）宣布，將最多削90%運力。

芬蘭航空

芬蘭航空（Finnair）自4月起削90%運力。

維珍航空

維珍航空（Virgin Atlantic）在4月85%航線停運，同時行政總裁減薪並放2個月無薪假。

挪威航空

挪威航空（Norwegian Air）有85%航線停運。

▲ 大量飛機在機場停泊。

布魯塞爾航空

布魯塞爾航空（Brussels Airlines）約80%短途線停運，90%長途線停運。

瑞安航空

瑞安航空（Ryanair）稱，未來幾個月削80%航運力，有可能全面停運。

烏克蘭國際航空

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）的國際航班停運。

紐西蘭航空

紐西蘭航空（Air New Zealand）有85%長途線停運。

澳洲航空

【更新時間：3月17日 13：17】

澳航（Qantas）表示，在5月底前，將削減約90%國際航班，國內航班將減60%。

挪威航空

【更新時間：3月16日21：20】

挪威航空（Norwegian）將取消75%航班，並裁員約7300人。

北歐航空

【更新時間：3月16日 12：30】

北歐航空（Scandinavian Airlines， SAS）宣布臨時裁員9成，料涉及該公司約1萬名員工。

香港航空

香港航空（Hong Kong Airlines）曾表示計劃裁員約400人，相當於整體員工近一成，早前已率先解僱逾150名空中服務員。

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▲ 相對客機，貨機的需求強勁。（程志遠攝）

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