港大零售料蝕最多7500萬 去年被David Webb證監先後點名

▲ 股權高度集中的港大零售發盈警，料去年蝕最多7500萬元

被獨立股評人David Webb及證監會先後點名，指其股權高度集中的港大零售 （01255） 發盈警，預期去年錄得淨虧損介乎6,700萬元至7,500萬元，而2018年度則錄得淨利潤約600萬元。

集團解釋，去年預期錄得淨虧損主要由於外部環境導致經濟下滑，衝擊集團零售業務，拖累去年集團總體銷售收入與按年下滑約20%，綜合毛利減少約14%。同時集團於錄得資產減值損失，當中包括鞋類產品存貨備抵及使用權資產，規模約500萬元至700萬元。

另外，根據第三方機構對集團金融服務板塊預期的估值分析，集團將進行商譽撇減，金額預期將介乎3,000萬元至3,500萬元之間。

David Webb去年9月警告，港大零售股價較淨有形資產高出12倍，而且股權高度集中，建議投資者勿沾手。其後，證監會亦指港大零售股權高度集中，一名控股股東及其他20名股東合共持有逾9成股份，提醒投資者即使港大零售只有少量股份成交，股價亦可能大幅波動，股東及有意投資者要審慎行事。

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