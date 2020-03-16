【美股熊市】道指挫近2800點 熔斷停市後跌勢加劇

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月16日 時間21:00）
美股周一再次觸發熔斷機制，道指開市已經暴瀉2250點，標指跌幅更達8.1%，為美股兩星期內第3度停市。美股停市15分鐘後復市，但跌勢進一步加劇，道指最多跌2798點，低見20387點，標指跌309點，低見2401點，納指跌923點，低見6951點。標指跌幅若達到13%，將觸發第二階段熔斷機制，須再度停市。
美股大跌，主因聯儲局在新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行下，周日突然連出5招，加劇環球經濟衰退的憂慮，導致環球股市全線急挫。
聯儲局等不及本周會議而提前公布放水，大幅減息1厘外，更推出第四輪規模達7,000億美元的量化寬鬆計劃（QE），令美國重回超寬鬆時代。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-2798點
|20387點
|美國標指
|-309點
|2401點
|美國納指
|-923點
|6951點
|歐洲Stoxx 600指數
|-9.4%
|271.11點
|美匯指數
|-0.6%
|98.14
|歐元
|+0.3%
|1.1138美元
|日圓
|+2.0%
|105.45兌1美元
|美國2年債息
|-13點子
|0.3559厘
|美國10年債息
|-22點子
|0.7355厘
|紐約期油
|-9.6%
|28.68美元
|倫敦布蘭特期油
|-11.7%
|29.88美元
|現貨金
|-4.5%
|1460.74美元
|＊截至本港晚上9時48分