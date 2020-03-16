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【美股熊市】道指挫近2800點 熔斷停市後跌勢加劇

環球經濟金融 21:52 2020/03/16

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美股周一再次觸發熔斷機制，道指開市已經暴瀉2250點，標指跌幅更達8.1%，為美股兩星期內第3度停市。美股停市15分鐘後復市，但跌勢進一步加劇，道指最多跌2798點，低見20387點，標指跌309點，低見2401點，納指跌923點，低見6951點。標指跌幅若達到13%，將觸發第二階段熔斷機制，須再度停市。

美股大跌，主因聯儲局在新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行下，周日突然連出5招，加劇環球經濟衰退的憂慮，導致環球股市全線急挫。

聯儲局等不及本周會議而提前公布放水，大幅減息1厘外，更推出第四輪規模達7,000億美元的量化寬鬆計劃（QE），令美國重回超寬鬆時代。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -2798點 20387點
美國標指 -309點 2401點
美國納指 -923點 6951點
歐洲Stoxx 600指數 -9.4% 271.11點
     
美匯指數 -0.6% 98.14
歐元 +0.3% 1.1138美元
日圓 +2.0% 105.45兌1美元
     
美國2年債息 -13點子 0.3559厘
美國10年債息 -22點子 0.7355厘
     
紐約期油 -9.6% 28.68美元
倫敦布蘭特期油 -11.7% 29.88美元
現貨金 -4.5% 1460.74美元
     
＊截至本港晚上9時48分    
美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

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