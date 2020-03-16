【美股熊市】道指挫近2800點 熔斷停市後跌勢加劇

美股周一再次觸發熔斷機制，道指開市已經暴瀉2250點，標指跌幅更達8.1%，為美股兩星期內第3度停市。美股停市15分鐘後復市，但跌勢進一步加劇，道指最多跌2798點，低見20387點，標指跌309點，低見2401點，納指跌923點，低見6951點。標指跌幅若達到13%，將觸發第二階段熔斷機制，須再度停市。

美股大跌，主因聯儲局在新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行下，周日突然連出5招，加劇環球經濟衰退的憂慮，導致環球股市全線急挫。

聯儲局等不及本周會議而提前公布放水，大幅減息1厘外，更推出第四輪規模達7,000億美元的量化寬鬆計劃（QE），令美國重回超寬鬆時代。