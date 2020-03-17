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【美國疫情】停課未必好事 2千萬學童依賴學校免費食物

環球社會熱點 08:07 2020/03/17

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【美國疫情】停課未必好事 2千萬學童依賴學校免費食物

美國疫情持續，只剩一州未有新冠肺炎確診個案，紐約市等多地宣布學校停課。美國有線新聞網絡（CNN）指，停課本來是防止新冠肺炎疫情蔓延的有效措施，但倘停課措施擴展至美國，並持續數個月時間，或會影響部份學童無法有足夠的食物，並在知識上遠遠落後於同齡學童。

CNN報道指，如果要長期關閉學校，對於教職員、各地官員而言，所面對挑戰包括是確保所有學生享有平等的教育機會，並確保他們的糧食、房屋安全不受威脅。

National Center for Homeless Education數據指，在2017至2018學年，多達150萬學童流離失所。

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而美國農業部更指，逾2,000萬名學童一直依賴學校提供的免費食物。報告指，有部份美國家庭無法提供足夠的食物給子女，故此安排子女在學校食早餐及午餐。

在紐約市等多地宣布學校停課後，有民眾憂慮部份學童沒有足夠的食物，開始籌錢為學童提供燕麥片、雞蛋等簡單食材。

另外，部份美國學校開始實行在家網上學習，讓學童可以在家中上課。不過，在洛杉磯，有一半學童家中並沒有電腦或平板電腦，有25%學童家中卻無法上網。有學校就向學童借出手提電腦，讓他們可在家學習。

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