5G已來臨　究竟5G是甚麼？

5G就是第五代流動電訊 (5th Generation Mobile Telecommunications) ，採用嶄新的通訊技術， 大大提升數據的傳輸速度，並加強網絡的連接能力。於2017年，國際電信聯盟 (ITU) 正式將5G命名為IMT-2020，並說明了5G的三個主要應用範疇，分別為增強型流動寬頻 (eMBB)、超可靠低時延通訊 (URLLC) 及大規模機器型通訊 (mMTC)。

5G令流動網絡能夠深入地應用到更廣泛的層面，不只局限於人與人之間的連接，甚至物件之間的智能連接，實現萬物互聯互通。5G的應用徹底改變消費者的智能體驗、商業模式以及信息與通信技術 (ICT) 行業的生態，更進一步推動人工智能及智慧城市的發展。

香港的通訊事務管理局及通訊事務管理局辦公室一直在推行5G發展的準備工作，為業界不斷提供無線電頻譜，用作大規模公共流動服務及地區性創新無線服務。當中涵蓋兩種5G的頻帶，分別是3GHz至6GHz的頻帶，用以提供容量和覆蓋範圍之間達到最佳平衡的網絡；以及6GHz以上的頻帶，用以提供高速數據傳輸的特定用途。

另外，現今所用3GHz以下的頻帶會一直沿用，繼續提供廣域以至深層的室內覆蓋。在向市場發放頻譜的進度上，香港與其他先進經濟體系相若，相信能夠亦符合市場的普遍預期，目標於今年年底前啟用5G服務。

其實，自1980年代第一代流動電訊 (1G) 誕生，流動電訊於這四十多年間經歷巨大的改變。起初，1G只能應用在基本流動語音通訊，經歷約十年的發展後就進入了2G的通訊年代，手機能夠連接互聯網，傳送及接收文字訊息。隨著人們對流動電訊及網絡需求日益增加，第三代流動電訊 (3G) 於千禧年代應運而生。



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3G的革新提供一個結合無線通訊及互網聯多媒體通訊的體驗，能夠處理圖像、音樂、視訊、網頁瀏覽、視頻通話等通訊服務。隨後發展的4G，進一步提升3G的數據處理效能及傳輸速度，並擴闊其應用層面至金融、醫療、教育、交通等範疇。近年，5G陸續發展及逐漸應用到市場上，帶來嶄新、高速、與眾不同的智能服務及體驗。

5G將流動電訊提升到另一個層次，集超高速、低時延及廣連接三大優點，使技術能夠應用於三個主要場景。增強型流動寬頻 (eMBB) 支援極高的數據傳輸速度，最高達每秒20 GB，能夠應用到擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 以及3D服務；超可靠低時延通訊 (URLLC) 支援關鍵應用系統及低時延通訊，時延低至1毫秒，能夠應用到無人駕駛汽車、人工智能運輸系統以及遙距手術；大規模機器型通訊 (mMTC) 支援一平方公里範圍內100萬個機器類型裝置的通訊，能夠應用到智能家居、自動監察健康狀況以及物流。

5G正在為世界建立一個嶄新的生態系統，打造一個移動化及全連接的社會。在不同的範疇及模式下發揮前所未見的功能，建立可持續發展的世界。