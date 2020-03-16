【黃金價格】多國減息後金價跌見1460美元 市場極恐慌低吸機會現？

環球央行紛紛減息救市，但美國聯儲局減息1厘後，市場恐慌情反而急速升溫，出乎意料的是，作為避險資產的黃金亦急跌。現貨金價曾跌至1456美元，跌幅逾3%，反映出市場已陷入「要錢不要貨」的恐慌之中，就連避險資產黃金亦難倖免。

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金價殘見1456美元

周一（16日）金價最低曾見1456美元，金價過去數月升幅已「化灰」。若從技術走勢來看，金價下一個支持位為1450美元水平，即去年11月時的低位。若再失守，跌穿1400美元也不足為奇。

事實上，目前市場上股、金齊跌的現象，反映出投資者對於持有任何資產均感到害怕。美債息亦隨着聯儲局減息而下跌，10年期國債息僅得0.787厘。這亦意味着，投資者幾乎沒有辦法在如此市況下找到避風港。

不過，從中長期角度而言，理論上全球減息必然會推動金價上升。因為減息放水，意味着更多的錢進入經濟體系，令錢變得「不值錢」，從而推高如黃金等資產的價格。現時金價回調，是否意味不應錯過這個低吸時機？

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