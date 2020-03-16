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Netflix捱告！Broadcom指控網絡技術侵權

科技 20:18 2020/03/16

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博通（Broadcom）向Netflix提出專利侵權訴訟，稱其侵犯了博通的數據傳輸、影像播放相關的8項專利。

Netflix火速冒起，人紅自然是非多，近日更官非纏身。有線和無線通訊半導體廠商博通（Broadcom）上周五（13日），向Netflix提出專利侵權訴訟，稱其共侵犯了博通的數據傳輸、影像播放相關8項專利。

電視、機頂盒晶片的銷量，於Broadcom目前業務中佔有一定比重，用家轉投串流平台懷抱，對該企無疑是致命打擊。Broadcom在訴訟中指出，Netflix侵害旗下與影片內容播放、數據傳輸相關的8項技術專利，目的是贏得訂閱電視服務的用家並從中獲利，而Broadcom於過程中從未收到授權費。

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此外，Broadcom亦斥Netflix藉由侵害其技術專利來建立服務，導致訂閱機頂盒的用家減少，紛紛轉向觀看網上影片內容，使該企的機頂盒晶片業務大受影響。

Broadcom指，早於2019年便已告知Netflix涉及侵權，但Netflix根本無意達成授權和解。在別無選擇之下，唯有向Netflix提告，以保護其知識產權與技術研發投資成果。Netflix發言人則拒絕對此訴訟置評。

責任編輯：姚慧儀

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