【新冠肺炎】政府推8萬元零售資助　學者：政府直接借錢更實際

▲ 香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波建議，政府直接借貸予商戶以改善現金流情況。（資料圖片）

政府在「防疫抗疫基金」 預留56億元撥款推行「零售業資助計劃」。有學者認為，8萬元資助「有好過無」，又預期現時情況反映本港租值過高。

香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波認為，8萬元資助的幫助不大，聊勝於無。對於小規模商戶而言，幫助比較大，惟無助紓緩結業潮、裁員潮。他解釋：「該資助可應付租金，亦難以支付人工，此兩項是商戶最大的成本。」李又認為，現時只有極小規模，且以本地消費群為主的零售商戶較容易「捱過去」。

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李兆波又預期，疫情過後，本港商鋪租值難復高峰水平，始終消費模式已改變，市道難再像以前依賴旅客消費。他相信，現時的情況亦特別講求商戶是否做好風險管理。

學者：地產商免租機會微 政府借錢更實際

短期資助微不足道，減租方案又似乎一直「只聞樓梯響」。李兆波解釋，全部發展商免租數個月的機會極低，因地產商需保障企業股東的利益。他建議政府直接借貸予商戶，而非早前由銀行借出的10成擔保信貸。「政府有豐厚儲備，可由政府直接借出資金，更有效幫助中小企改善現金流情況。」

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微型玩具生意額挫4成 期望資助可補貼損失

東方玩具旗下品牌微影（Tiny） 的生意同樣受疫情影響。該公司董事吳凱俊表示，訪港旅客數字持續下跌，該品牌位於皇室堡、美麗華、山頂廣場大受影響，2月份銷售額較去年下跌3至4成。他期望，成功申請8萬元資助後，可助補貼損失及減輕租金人工成本。吳續指，8萬元資助大約可支付4名員工的薪金。

記者：葉泳珊