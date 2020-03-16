【新冠肺炎】零售資助有何條件？　商戶：不清楚是否合格（附申請詳情）

▲ 有商戶坦言，雖然有意申請，惟不清楚自己所領的牌照是否合格。（法新社圖片）

在政府的「零售業資助計劃」之下，每間符合資格的零售商戶可獲得8萬元資助。不過，何謂合資格？有商戶坦言，雖然有意申請，惟不清楚自己所領的牌照是否合格。

據該計畫的介紹所示，申請商戶必須在香港擁有固定地址及獨立營運的實體零售商店。該商店在今年1月1日前已經開業，申請當時仍在營業。同時，計劃不包括領有由食物及環境衞生署簽發的食肆、食堂、小食店、新鮮糧食店、食物製造廠、麵包餅食店、燒味及鹵味店牌照的商店。

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凍肉店「Ready to Cook」負責人伍先生表示，有意申請資助，惟無奈未知是否符合申請資格。他解釋，公司於街市的鋪位持有售賣凍肉許可證，並非上述列明的「不合格」商戶。然而，過往部分同類型的資助計劃並不受理。

他又指，若然可成功申請，資助金額將可支付1至2個月的營運成本。雖然凍肉店生意的影響不大，但經濟前景不明朗，該店亦增加中低價位的產品比例，以應對目前情況。記者曾以商戶身份致電計劃的查詢熱線，望得悉同類型凍肉店是否合資格申請。熱線的職員回應指，「可以先嘗試申請，最重要是商店有固定地址。」

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申請資格：

合格： 1. 在香港擁有固定地址及獨立營運的實體零售商店 2. 今年1月1日前已經開業，申請當時仍在營業 不合格: 1. 領有由食物及環境衞生署簽發的食肆、食堂、小食店、新鮮糧食店、食物製造廠、麵包餅食店、燒味及鹵味店牌照的商店 2. 小販（包括持牌小販） 3. 流動攤檔、沒有設有獨立收帳系統的百貨公司專櫃、6個月以下以短期租約營運的商店 4. 只從事郵購、網購或直接行銷形式進行銷售活動的商店 申請所需文件 1. 有效的商業登記證 2. 兩類近期帳單／結單 ，例如強積金供款結算書、租單等

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記者：葉泳珊