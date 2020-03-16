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國泰連港龍2月單月蝕逾20億元　4月削九成運力

金融經濟 19:40 2020/03/16

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國泰航空 （00293） 公布，國泰航空與國泰港龍航空2月份的載客量與貨運量按年均有所下跌，單計2月已錄得逾20億元虧損，若旅遊限制短期內未見放寬，料4、5月齊削九成運力。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，「我們正面對前所未有的挑戰」，新型冠狀病毒疫情持續廣泛地影響運作及業務，單在2月，全服務航空公司業務（國泰航空及國泰港龍）錄得的未經審核龐大虧損逾20億元，現時旅客預訂機位情況未見有明顯復甦的跡象，預期今年上半年將錄得龐大虧損

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2月份載客量大減64% 

由於外遊及訪港旅客減少，2月份國泰及港龍載運乘客人次減少64％；乘客運載率下跌28.6個百分點至53.1%。林紹波稱，通常農曆新年高峰後，每日載運約9萬名乘客；惟今年2月底，載客人次大幅降至2萬以下。其中又以區域航線，尤其往返內地、台灣、韓國及菲律賓的客運量跌幅最為嚴重。

林紹波指，2月以後的情況更進一步惡化，3月已宣布削減65%客運運力。各國政府陸續實施更多旅遊限制，最近期的更影響長途市場，包括歐洲、美國及西南太平洋等，預期旅遊需求將進一步下滑，集團計劃在4月份只會營運極少數的基本客運航班，運力減幅會多達九成。「若旅遊限制短期內未見放寬，我們預期同樣的安排將持續至5月。」

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航班減少損貨運力

貨運方面，農曆年長假，加上2月初控制疫情的措施，導致內地的製造業延期復工，從內地及香港的出口貨物空運需求要待2月中才開始逐步復甦。對比之下，入口內地及香港的貨運需求卻出現大幅度上升，部分是由於運力大幅削減以及與藥品相關的訂單激增。

林紹波指，雖然貨機航班的運力保持不變，但客機航班減少對整體貨運運力構成重大影響，及削弱只靠客機服務航點的載貨能力。國泰及港龍上月運載的貨物及郵件合共11.87萬公噸，與去年同期相比，2月份的載貨率增長5.8個百分點至66.6%，收益率亦見穩定。

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