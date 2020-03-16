【新冠肺炎】導遊100%「冇工開」　部份做兼職保安賺生活費

▲ 有導遊業代表指出，目前業界是100%「冇工開」，部份業者正考取保安牌照，冀尋求兼職賺取生活費。（資料圖片）

新冠肺炎疫情對本港旅遊業帶來嚴重衝擊，有導遊業代表指出，業界是100%「冇工開」，業務全面停頓，部份業者正考取保安牌照，冀尋求兼職賺取生活費。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，不少領隊、導遊沒有底薪，而是按出團次數計算薪金，自反修例風波發生以來，訪港旅行團數目大減，當時已有約九成導遊收入受影響；疫情爆發後，業者更是100%「冇工開」。他估計，涉及最少3000名活躍的持牌導遊，處於零收入的狀態，就目前情況，業者正積極節省日常開支，盡量減少出門消費，亦有部份決定考取其他行業牌照，例如保安牌，冀尋求兼職工作賺取生活費。

至於旅發局今日公布將增4億撥款助業界，冀刺激本地消費、加強市場推廣，以及提高過夜旅客，黃嘉毅評措施多此一舉。他認為，業界「死況」在於本地社會事件及疫情持續，故即使現階段對外宣傳，亦未能解決社會上根本性的問題，且措施無助業者應付資金上的燃眉之急。對於短期展望，他坦言看不到曙光，建議政府可於３方面提供支援。１）優化「特別愛增值」計劃，將課程時間縮短，助行業挽留人才。２）政府可設立失業貸款，提供比市面優惠的息率，並容許業者1年後還款。３）政府部門可設立臨時及兼職職位，並聘請目前「冇工開」的導遊從業員。

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本地遊公司：旅發局支援措施幫助不大

至於本地遊公司駿景遊經理曾先生則表示，公司本地遊透過旅遊巴出發，但現時難建立訪港遊客旅行團，旅遊巴生意大受影響，現時只靠本港市民或機構租車去本地郊遊，唯每星期約只有1次，幫補不大。至於旅發局4億助業界，他認為未必幫助很大，因本港旅行社頗多，加上不知款項何時才能申請。

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記者：蘇穎琪、朱悅瀅